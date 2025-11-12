Рейтинг@Mail.ru
ВСУ взяли в заложники иностранных наемников ради выкупа, сообщил эксперт - РИА Новости, 12.11.2025
08:22 12.11.2025
ВСУ взяли в заложники иностранных наемников ради выкупа, сообщил эксперт
Украинские военнослужащие взяли в заложники трех наемников из Франции и двух из Колумбии, за каждого просили выкуп в размере 20 тысяч евро, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.11.2025
ВСУ взяли в заложники иностранных наемников ради выкупа, сообщил эксперт

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие взяли в заложники трех наемников из Франции и двух из Колумбии, за каждого просили выкуп в размере 20 тысяч евро, сообщил РИА Новости военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев.
"В районе НП (населенного пункта) Соболевка бойцы штурмового подразделения 92-й бригады ВСУ взяли в заложники... наемников. Троих из Франции и еще двоих колумбийцев при попытке бегства", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что инцидент произошел из-за отказа наемников продолжать боевые действия. "За каждого заложника просили выкуп в размере 20 тысяч евро", - отметил Киселев.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Наемники из Мадагаскара, Великобритании, Франции и США присоединились к ВСУ
