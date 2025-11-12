https://ria.ru/20251112/kiselev-2054383920.html
ВСУ взяли в заложники иностранных наемников ради выкупа, сообщил эксперт
ВСУ взяли в заложники иностранных наемников ради выкупа, сообщил эксперт - РИА Новости, 12.11.2025
ВСУ взяли в заложники иностранных наемников ради выкупа, сообщил эксперт
Украинские военнослужащие взяли в заложники трех наемников из Франции и двух из Колумбии, за каждого просили выкуп в размере 20 тысяч евро, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T08:22:00+03:00
2025-11-12T08:22:00+03:00
2025-11-12T08:22:00+03:00
в мире
франция
колумбия
луганская народная республика
виталий киселев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100481_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_bb50b2a1acbee4d55eb50eee0a68e0a5.jpg
https://ria.ru/20251112/naemniki-2054375666.html
франция
колумбия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100481_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_8131b85ab0d16b619d3f3a10fd259d47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, колумбия, луганская народная республика, виталий киселев, вооруженные силы украины
В мире, Франция, Колумбия, Луганская Народная Республика, Виталий Киселев, Вооруженные силы Украины
ВСУ взяли в заложники иностранных наемников ради выкупа, сообщил эксперт
Киселев: солдаты ВСУ взяли в заложники 5 иностранных наемников ради выкупа