Киевский режим ворует большую часть выделенных Западом денег, заявил Песков

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. У киевского режима много грехов, коррупция - один из них, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Просто фрагментарно вскрывается и выходит наружу эта информация. Но, конечно же, это небольшая, верхняя часть айсберга, если говорить о коррупции киевского режима", - добавил Песков.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.