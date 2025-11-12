https://ria.ru/20251112/kiev-2054550007.html
Киевский режим ворует большую часть выделенных Западом денег, заявил Песков
Киевский режим ворует большую часть выделенных Западом денег, заявил Песков
Песков назвал коррупцию одним из грехов киевского режима
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. У киевского режима много грехов, коррупция - один из них, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У киевского режима много грехов, коррупция - это один из них, и коррупция - это то явление, которое жрет изнутри киевский режим. Там воруют большую часть тех денег, которые они получают от европейцев и американцев", - сказал Песков
журналистам.
По его словам, коррупция Киева
- непреложный и очевидный факт.
"Просто фрагментарно вскрывается и выходит наружу эта информация. Но, конечно же, это небольшая, верхняя часть айсберга, если говорить о коррупции киевского режима", - добавил Песков.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики.
В свою очередь депутат Верховной рады
Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко
и в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины
.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.