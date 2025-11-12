Рейтинг@Mail.ru
Киевский режим ворует большую часть выделенных Западом денег, заявил Песков - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 12.11.2025 (обновлено: 18:12 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/kiev-2054550007.html
Киевский режим ворует большую часть выделенных Западом денег, заявил Песков
Киевский режим ворует большую часть выделенных Западом денег, заявил Песков - РИА Новости, 12.11.2025
Киевский режим ворует большую часть выделенных Западом денег, заявил Песков
У киевского режима много грехов, коррупция - один из них, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T17:13:00+03:00
2025-11-12T18:12:00+03:00
в мире
дмитрий песков
украина
киев
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
https://ria.ru/20251112/ministr-2054572676.html
https://ria.ru/20251112/zelenskiy-2054524255.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий песков, украина, киев, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, энергоатом
В мире, Дмитрий Песков, Украина, Киев, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом
Киевский режим ворует большую часть выделенных Западом денег, заявил Песков

Песков назвал коррупцию одним из грехов киевского режима

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. У киевского режима много грехов, коррупция - один из них, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У киевского режима много грехов, коррупция - это один из них, и коррупция - это то явление, которое жрет изнутри киевский режим. Там воруют большую часть тех денег, которые они получают от европейцев и американцев", - сказал Песков журналистам.
Светлана Гринчук - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Министр энергетики Украины подала в отставку
Вчера, 18:12
По его словам, коррупция Киева - непреложный и очевидный факт.
"Просто фрагментарно вскрывается и выходит наружу эта информация. Но, конечно же, это небольшая, верхняя часть айсберга, если говорить о коррупции киевского режима", - добавил Песков.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики.
В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Первое появление". В суде по делу о коррупции прозвучало имя Зеленского
Вчера, 16:25
 
В миреДмитрий ПесковУкраинаКиевГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЭнергоатом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала