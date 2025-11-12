Овечкин идет на 1000 голов? Русский герой вытаскивает "Вашингтон" из ямы

"Вашингтон" обыграл "Каролину" в матче чемпионата НХЛ. Александр Овечкин внес большой вклад в победу своей команды и снова отметился историческим голом.

Клуб Овечкина погружается на дно?

Матч против "Сент-Луис Блюз", который ознаменовался крупной и убедительной победой "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 6:1 и классной игрой, а также исторической 900-й шайбой Александра Овечкин в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги, на мгновение дал повод подумать, что подопечные Спенсера Карбери перебороли свой кризис и начали подъем. Однако это предположение оказалось ошибочным. Причиной того локального успеха "Вашингтона" крылась лишь в том, что дела у "Сент-Луиса" идут еще хуже, чем у "столичных".

Оказалось, что состояние спада, обрушившееся на "Кэпиталз" в конце октября, продолжилось. Начиная с громкого разгрома от "Оттавы Сенаторз" (1:7) на своей площадке, Александр Овечкин и компания провели семь матчей и потерпели шесть поражений. Причем в четырех из тех шести проигранных встреч "Вашингтон" забросил менее трех шайб — с результативностью у "столичных" имеются заметные проблемы, равно как и с реализацией моментов. Хотя нельзя сказать, что "Кэпс" плохо действуют в атаке. По атакующему потенциалу и проценту Corsi (сводная статистика всех бросковых попыток, бросков в створ и голов) команда Карбери является одной из лучших в лиге.

По последнему показателю "столичных" опережают "Колорадо Эвеланш" и на данный момент лидер рейтинга "Каролина Харрикейнз", к которым "Вашингтон" сегодня наведался в гости, продолжив свою первую в сезоне затяжную выездную серию. В отличие от "Кэпс", у "Харрикейнз" с реализацией своих моментов проблем нет. "Ураганы" являются одними из лидеров чемпионата по числу заброшенных шайб, и на их результативности никак не сказался кризис, который на старте первенства одолел звездного форварда "Кейнз" Андрея Свечникова: российский нападающий провел восемь матчей подряд со старта сезона без набранных очков, но в последних семи играх забросил четыре шайбы и сделал три голевые передачи, а его звено с Себастьяном Ахо и Сетом Джарвисом является самым ударным в команде.

"Каролина" ровно и уверенно прошла стартовый отрезок чемпионата, одержала 11 побед в первых 15 матчах и забросила минимум по четыре шайбы в десяти играх. "Харрикейнз" идут в числе лидеров турнирной таблицы Восточной конференции и Столичного дивизиона. "Вашингтон" же ввиду своего спада резко откатился ко дну таблицы и вдруг стал конкурентом "Коламбус Блю Джекетс" и "Баффало Сейбрз" в борьбе за звание худшей команды Востока. А ведь всего лишь год назад "Кэпиталз" уверенно лидировали в конференции и дивизионе.

Овечкин — только в атаку

По ходу этого сезона портал NaturalStatTrick подсчитал интересную статистику о работе игроков всех клубов лиги у своих ворот. Если верить данным этого портала, то в текущей "регулярке" более сотни минут игрового времени в формате "5 на 5" провели в общей сложности 556 хоккеистов. Среди них только Александр Овечкин является тем игроком, кто не начал ни одной смены со вбрасывания в своей зоне. Центрфорвард из его звена Дилан Строум в этом рейтинге, например, оказался третьим с конца (пять смен).

В зоне атаки же Овечкин начал 58 смен (по данным перед матчем с "Каролиной"), что является пятым лучшим показателем по всей лиге — впереди 40-летнего российского форварда располагались лишь Назем Кадри, Морган Райлли, Кирилл Капризов и Тим Штюцле. Первые две шайбы в текущем сезоне Овечкин, к слову, забросил именно после выигранного вбрасывания в чужой зоне.

Кто-то отметит, что эта статистика — лишь сухие цифры, которые не имеют большого значения на фоне низкой результативности лучшего снайпера в истории чемпионатов НХЛ. Но за этой статистикой кроется элементарная стратегия "Вашингтона". Спенсер Карбери прекрасно понимает, что задействовать 40-летнего форварда (который, возможно, проводит свой последний в карьере сезон в НХЛ) в обороне не имеет большого смысла, тогда как его энергию и силы можно направить на создание угрозы воротам соперника.

Наставник "Кэпиталз" неоднократно отмечал желание и стремление раскрыть все сильные стороны Овечкина в атаке и при этом сохранить возрастного нападающего свежим на протяжении всего чемпионата. В этой стратегии есть смысл. Овечкину и его партнерам по команде остается лишь поправить реализацию своих моментов, и тогда нападение "столичных" может стать грозной силой.

Овечкин забивает — "Вашингтон" побеждает

Многие предполагали, что для "Вашингтона" поездка в Роли завершится очередной неудачей и продолжением серии поражений. Поводов для подобных рассуждений и прогнозов было предостаточно, да и сама "Каролина" своей игрой лишь убеждала в этом. "Харрикейнз" преимущественно владели инициативой как в стартовом отрезке матча (даже несмотря на удаление на первых минутах встречи), так и после перерыва. Однако преобразовать свое игровое превосходство в положительный результат "ураганы" не смогли. Зато у "Кэпиталз" наконец-то заработала реализация, и в трудный момент "столичные" неожиданно для многих встали на ноги.

Уже на шестой минуте матча Ник Дауд, Этен Фрэнк и Брэндон Дьюхейм разыграли классную комбинацию с выводом последнего на пустой угол ворот, а в первой половине второго периода "Вашингтон", отбившись от множества волн атаки "ураганов", первым же броском в створ ворот за период удвоил преимущество в счете: Александр Овечкин подхватил шайбу у правого борта и выполнил отличную передачу на Дилана Строума, который завершил контратаку голом.

"Каролина" на этот удар смогла ответить шайбой Николая Элерса, буквально "проткнувшего" голкипера "Вашингтона" Логана Томпсона, но развить успех хозяевам площадки не удалось, чем воспользовались "столичные". В начале третьего периода Джейкоб Чикран неожиданно оказался никем не прикрытый перед воротами Фредерика Андерсона и точным броском реализовал большинство, что с "Кэпиталз" в этом сезоне встречается редко. "Харрикейнз" мгновениями позже едва-едва вновь не сократили отставание в счет, но после хаоса у владений Томпсона шайбе не хватило считанных миллиметров, чтобы полностью пересечь линию ворот.

В концовке встречи Андерсон по причине повреждения досрочно завершил матч и был заменен Петром Кочетковым, но российский голкипер к работе так толком и не приступил — вскоре его заменили на шестого полевого игрока, чем воспользовался Александр Овечкин. Русский голеадор впервые в сезоне поразил пустые ворота соперника и установил ряд очередных достижений. Благодаря этому голу Овечкин:

забросил 901-ю шайбу в карьере в чемпионатах НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги;

66-й раз поразил пустые ворота соперника, также обновив собственный же рекорд лиги по этому показателю;

забросил 53-ю шайбу в карьере в очных матчах против "Каролины" в "регулярках" НХЛ и вышел на чистое второе место в истории лиги по голам в играх против франшизы "Харрикейнз" (с учетом "Хартфорд Уэйлерс"). Рекорд по этому показателю удерживает Мишель Гуле — 62 гола;

провел 455-й матч с двумя набранными очками за игру в чемпионатах НХЛ и приблизился к Филу Эспозито (457 матчей с 2 очками и более), который занимает 11-е место в данном рейтинге. Рекорд у лиги — у Уэйна Гретцки (824 матча).

Примечательно, что Уэйн Гретцки выступал в телестудии в рамках программы NHL on TNT. Перед матчем "Вашингтона" канадцу напомнили, что он обещал Овечкину подарить автомобиль, если тот доберется до отметки в 900 голов. Ее Александр Михайлович достиг и уже пересек, но обещанного подарка пока не увидел. Зато разменял очередную сотню голов в НХЛ и сделал первый шаг до космической отметки в 1000 голов. Гретцки, что интересно, верит, что Овечкин способен замахнуться и на этот подвиг.