Гол и передача Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Каролину"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). В составе "Вашингтона" шайбы забросили Брэндон Дьюхейм (6-я минута), Дилан Строум (26), Джейкоб Чикран (46) и российский нападающий Александр Овечкин (60). У "Каролины" автором гола стал Николай Элерс (34).

Александр Овечкин также отметился голевой передачей. В 16 матчах сезона-2025/26 НХЛ 40-летний россиянин набрал 12 очков (4 гола и 8 передач). Гол Овечкина в матче с "Каролиной" стал 901-й в его карьере в чемпионатах НХЛ и 66-м, забитым в пустые ворота.

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников нанес пять бросков в створ ворот, применил два силовых приема и очков не набрал. Защитник "Харрикейнз" Александр Никишин четыре раза бросил в створ, провел один хит и заблокировал три броска. Голкипер "ураганов" Петр Кочетков вступил в игру в третьем периоде, заменив датчанина Фредерика Андерсена на 57-й минуте встречи.