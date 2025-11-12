https://ria.ru/20251112/kherson-2054474408.html
Жители Херсона смогут получить гражданство России в ускоренном порядке
Жители Херсона смогут получить гражданство России в ускоренном порядке - РИА Новости, 12.11.2025
Жители Херсона смогут получить гражданство России в ускоренном порядке
Жители города Херсона и всего правобережья после освобождения от оккупации ВСУ смогут получить гражданство России в ускоренном порядке, заявил губернатор... РИА Новости, 12.11.2025
херсон
россия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
общество
Жители Херсона смогут получить гражданство России в ускоренном порядке
