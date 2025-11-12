Рейтинг@Mail.ru
Жители Херсона смогут получить гражданство России в ускоренном порядке - РИА Новости, 12.11.2025
14:10 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/kherson-2054474408.html
Жители Херсона смогут получить гражданство России в ускоренном порядке
Жители Херсона смогут получить гражданство России в ускоренном порядке
херсон, россия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, общество
Херсон, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Общество
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПаспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины
Паспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Жители города Херсона и всего правобережья после освобождения от оккупации ВСУ смогут получить гражданство России в ускоренном порядке, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В ходе прямой линии с жителями региона к Сальдо обратилась пенсионерка из Херсона. Она рассказала, что украинские власти заявляют, что якобы Россия не планирует выдавать горожанам паспорта в упрощенном порядке.
"Каждый житель Херсона и правобережья сможет в ускоренном порядке получить российское гражданство. Херсон и его жители вернутся в свою родную семью", - сказал Сальдо.
