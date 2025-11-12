В Харькове прогремели взрывы

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Не менее трех взрывов прогремело в среду в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в части Харьковской области.
Терехов в своем Telegram-канале сообщил, что ему поступила информация о трех взрывах в городе, предположительно, они прозвучали в Холодногорском районе.
Ранее телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в Харькове.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.