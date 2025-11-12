У берегов Камчатки зафиксировали девять афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 ноя – РИА Новости. Девять не ощущаемых в населенных пунктах афтершоков магнитудой до 5,2 зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю в Telegram-канале

Сутками ранее у берегов полуострова произошло также 9 афтершоков - магнитудой от 3,8 до 5,2, в населенных пунктах подземные толчки не ощущались.

"За сутки произошло 9 афтершоков произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков - от 3,5 до 5,2", - проинформировали спасатели.

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча , Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.