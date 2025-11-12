Рейтинг@Mail.ru
Кадышева отдаст часть выступлений сыну, сообщил продюсер - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:16 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/kadysheva-2054456488.html
Кадышева отдаст часть выступлений сыну, сообщил продюсер
Кадышева отдаст часть выступлений сыну, сообщил продюсер - РИА Новости, 12.11.2025
Кадышева отдаст часть выступлений сыну, сообщил продюсер
Народная артистка РФ, солистка коллектива "Золотое кольцо" Надежда Кадышева отдает часть своих выступлений, в частности на корпоративах, своему сыну Григорию... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T13:16:00+03:00
2025-11-12T13:16:00+03:00
культура
россия
надежда кадышева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018732303_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_af654d007fa6a336ccd45f114e43ca17.jpg
https://ria.ru/20251103/akmal-2052625989.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018732303_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ef1ea327542d0cb3c06c5e910743cd2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, надежда кадышева
Культура, Россия, Надежда Кадышева
Кадышева отдаст часть выступлений сыну, сообщил продюсер

Дворцов: Кадышева отдает часть своих выступлений сыну из-за проблем со здоровьем

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПевица Надежда Кадышева с сыном Григорием Костюком
Певица Надежда Кадышева с сыном Григорием Костюком - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Певица Надежда Кадышева с сыном Григорием Костюком. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Народная артистка РФ, солистка коллектива "Золотое кольцо" Надежда Кадышева отдает часть своих выступлений, в частности на корпоративах, своему сыну Григорию из-за проблем со здоровьем, сообщил РИА Новости музыкальный продюсер Сергей Дворцов.
"Что касается ее ухода со сцены и завершения карьеры: во-первых, у неё начались проблемы со здоровьем. Надежда Никитична не молодая уже - отсюда все эти вытекающие моменты. Безусловно, она передает часть своих прав на выступления своему сыну, который будет с периодичностью уже вместо нее выступать на корпоративах, насколько я знаю", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, может ли Кадышева в ближайшее время завершить творческую карьеру.
Дворцов отметил, что говорить об уходе Кадышевой со сцены со стопроцентной вероятностью не приходится, так как артистка на данный момент переживает новую волну популярности - особенно среди молодежи, однако возможного завершения карьеры в ближайшее время исключать тоже нельзя.
"В новогоднюю ночь 2026 года она отказалась выступать от слова "совсем" - я так полагаю, по семейным причинам и по причине состояния здоровья. Она отработала достаточно серьезный пул концертов весной, летом и осенью. Считаю, что заработала достаточно, чтобы даже остаться в новогоднюю ночь дома и провести ее с близкими и родными", - добавил продюсер.
Певец Akmal' (Акмаль Ходжаниязов) - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Продюсер музыканта Akmal' рассказала о концертах в новых регионах России
3 ноября, 13:40
 
КультураРоссияНадежда Кадышева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала