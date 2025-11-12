Кадышева отдаст часть выступлений сыну, сообщил продюсер

Дворцов отметил, что говорить об уходе Кадышевой со сцены со стопроцентной вероятностью не приходится, так как артистка на данный момент переживает новую волну популярности - особенно среди молодежи, однако возможного завершения карьеры в ближайшее время исключать тоже нельзя.

"В новогоднюю ночь 2026 года она отказалась выступать от слова "совсем" - я так полагаю, по семейным причинам и по причине состояния здоровья. Она отработала достаточно серьезный пул концертов весной, летом и осенью. Считаю, что заработала достаточно, чтобы даже остаться в новогоднюю ночь дома и провести ее с близкими и родными", - добавил продюсер.