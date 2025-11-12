https://ria.ru/20251112/kadysheva-2054456488.html
Кадышева отдаст часть выступлений сыну, сообщил продюсер
Кадышева отдаст часть выступлений сыну, сообщил продюсер - РИА Новости, 12.11.2025
Кадышева отдаст часть выступлений сыну, сообщил продюсер
Народная артистка РФ, солистка коллектива "Золотое кольцо" Надежда Кадышева отдает часть своих выступлений, в частности на корпоративах, своему сыну Григорию... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T13:16:00+03:00
2025-11-12T13:16:00+03:00
2025-11-12T13:16:00+03:00
культура
россия
надежда кадышева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018732303_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_af654d007fa6a336ccd45f114e43ca17.jpg
https://ria.ru/20251103/akmal-2052625989.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018732303_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ef1ea327542d0cb3c06c5e910743cd2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, надежда кадышева
Культура, Россия, Надежда Кадышева
Кадышева отдаст часть выступлений сыну, сообщил продюсер
Дворцов: Кадышева отдает часть своих выступлений сыну из-за проблем со здоровьем
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Народная артистка РФ, солистка коллектива "Золотое кольцо" Надежда Кадышева отдает часть своих выступлений, в частности на корпоративах, своему сыну Григорию из-за проблем со здоровьем, сообщил РИА Новости музыкальный продюсер Сергей Дворцов.
"Что касается ее ухода со сцены и завершения карьеры: во-первых, у неё начались проблемы со здоровьем. Надежда Никитична не молодая уже - отсюда все эти вытекающие моменты. Безусловно, она передает часть своих прав на выступления своему сыну, который будет с периодичностью уже вместо нее выступать на корпоративах, насколько я знаю", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, может ли Кадышева
в ближайшее время завершить творческую карьеру.
Дворцов отметил, что говорить об уходе Кадышевой со сцены со стопроцентной вероятностью не приходится, так как артистка на данный момент переживает новую волну популярности - особенно среди молодежи, однако возможного завершения карьеры в ближайшее время исключать тоже нельзя.
"В новогоднюю ночь 2026 года она отказалась выступать от слова "совсем" - я так полагаю, по семейным причинам и по причине состояния здоровья. Она отработала достаточно серьезный пул концертов весной, летом и осенью. Считаю, что заработала достаточно, чтобы даже остаться в новогоднюю ночь дома и провести ее с близкими и родными", - добавил продюсер.