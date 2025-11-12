Рейтинг@Mail.ru
В администрации Ялты задержали заммэра города
19:44 12.11.2025 (обновлено: 22:28 12.11.2025)
В администрации Ялты задержали заммэра города
В администрации Ялты задержали заммэра города
В администрации Ялты задержали заммэра города

Полиция задержала заммэра Ялты

Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя мэра Ялты, сообщила помощник главы Крыма Ольга Курлаева.
"По ситуации с оперативными мероприятиями в администрации Ялты. По моей информации, задержана заместитель мэра города. Силовики работают, им не мешают, а помогают", — написала она в Telegram-канале.
Курлаева добавила, что городская администрация оказывает активную поддержку правоохранительным органам. Глава города Янина Павленко находится на рабочем месте, паники и коллапса нет.
Она также призвала доверять проверенной информации.
