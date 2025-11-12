https://ria.ru/20251112/jalta-2054599383.html
В администрации Ялты задержали заммэра города
В администрации Ялты задержали заммэра города - РИА Новости, 12.11.2025
В администрации Ялты задержали заммэра города
Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя мэра Ялты, сообщила помощник главы Крыма Ольга Курлаева. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T19:44:00+03:00
2025-11-12T19:44:00+03:00
2025-11-12T22:28:00+03:00
происшествия
ялта
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg
https://ria.ru/20251112/yaponiya-2054599183.html
ялта
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6a69b5ce5de98068f36abb3bfb86309c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ялта, республика крым
Происшествия, Ялта, Республика Крым
В администрации Ялты задержали заммэра города
Полиция задержала заммэра Ялты