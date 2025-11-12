В Италии расследуют "сафари смерти" на войну в Боснии, сообщили СМИ

РИМ, 12 ноя - РИА Новости. Прокуратура Милана открыла расследование в связи с предполагаемыми "сафари смерти" - поездками состоятельных иностранцев на войну в Боснии в начале 1990-х годов для стрельбы по мирным жителям, пишет агентство Dire.
Следствие началось после расследования журналиста Эцио Гаваццени, который рассказал он нем газете Repubblica. По его данным, в 1992-1996 годах в подобных поездки приняли участие по меньшей мере пятеро итальянцев. Пользуясь услугами посредников, действовавших на фоне хаоса войны в Югославии, они, предположительно, платили суммы, эквивалентные 80-100 тысячам евро.
Сообщения о "снайперах выходного дня" широко разошлись по итальянским СМИ.
"Дети стоили дороже, затем мужчины (лучше в форме и с оружием), женщины и, наконец, старики, которых можно убивать бесплатно", - заявил Гаваццени в комментарии Repubblica. Как пишет Dire, он подал заявление в прокуратуру, ссылаясь на свидетельства тогдашнего мэра Сараево Беньямины Карич, которая ранее рассказывала о "богатых иностранцах, увлечённых бесчеловечными забавами".
