В Италии расследуют "сафари смерти" на войну в Боснии, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.11.2025
21:07 12.11.2025
В Италии расследуют "сафари смерти" на войну в Боснии, сообщили СМИ
В Италии расследуют "сафари смерти" на войну в Боснии, сообщили СМИ
Прокуратура Милана открыла расследование в связи с предполагаемыми "сафари смерти" - поездками состоятельных иностранцев на войну в Боснии в начале 1990-х годов РИА Новости, 12.11.2025
в мире
милан
босния
сараево
В Италии расследуют "сафари смерти" на войну в Боснии, сообщили СМИ

РИМ, 12 ноя - РИА Новости. Прокуратура Милана открыла расследование в связи с предполагаемыми "сафари смерти" - поездками состоятельных иностранцев на войну в Боснии в начале 1990-х годов для стрельбы по мирным жителям, пишет агентство Dire.
Следствие началось после расследования журналиста Эцио Гаваццени, который рассказал он нем газете Repubblica. По его данным, в 1992-1996 годах в подобных поездки приняли участие по меньшей мере пятеро итальянцев. Пользуясь услугами посредников, действовавших на фоне хаоса войны в Югославии, они, предположительно, платили суммы, эквивалентные 80-100 тысячам евро.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Прокуратура Боснии и Герцеговины прекратила дело против Додика
4 ноября, 17:40
Сообщения о "снайперах выходного дня" широко разошлись по итальянским СМИ.
"Дети стоили дороже, затем мужчины (лучше в форме и с оружием), женщины и, наконец, старики, которых можно убивать бесплатно", - заявил Гаваццени в комментарии Repubblica. Как пишет Dire, он подал заявление в прокуратуру, ссылаясь на свидетельства тогдашнего мэра Сараево Беньямины Карич, которая ранее рассказывала о "богатых иностранцах, увлечённых бесчеловечными забавами".
Согласно материалам дела, среди возможных участников могли быть лица из Милана, Турина и Венеции, которые через Триест попадали в Боснию и занимали позиции на холмах над Сараево, где проходила линия фронта.
Вид города Сараево, Босния и Герцеговина - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Посол назвал цель Запада в отношении Боснии и Герцеговины
29 августа, 08:35
 
