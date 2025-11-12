Рейтинг@Mail.ru
18:32 12.11.2025
АВВР предлагает увеличить пошлины на импорт вина из недружественных стран
АВВР предлагает увеличить пошлины на импорт вина из недружественных стран
россия, франция, европа, эммануэль макрон, евросоюз
Россия, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, Евросоюз
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБочки с вином
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Бочки с вином. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) по-прежнему считает необходимым увеличить пошлину на импорт вина из недружественных стран до 200%, но российские виноделы не должны бояться конкуренции с производителями из дружественных стран, заявил член правления АВВР Дмитрий Киселев, выступая на Российском винодельческом форуме.
По его словам, российское виноделие за последние пять лет продемонстрировало устойчивый рост международного признания, подтвержденный множеством наград и высокой оценкой качества на крупных международных конкурсах и дегустациях. Отечественное вино также появилось в поездах на российских железных дорогах и на рейсах российских авиакомпаний.
"Что касается обязательных требований, в частности так называемого закона о российской винной полке, предусматривающего минимальную долю российских вин в 20% - на самом деле российских вин уже больше, чем 20%. Так что эта норма, наверное, устарела, можно бороться за ее расширение", - отметил Киселев.
Он также напомнил, что АВВР предлагала правительству повысить пошлину на вина из недружественных стран до 200%. "Это предложение пока не реализовано, но оно остается нашей позицией. Сейчас размер пошлин составляет 25%, что, по нашему мнению, является недостаточной мерой", - сказал Киселев.
Ассоциация в марте 2024 года предложила правительству России повысить пошлину на вина из недружественных стран с нынешних 25% до 200%. А позже Киселев заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о российской угрозе для Европы и необходимости использовать французское ядерное оружие для защиты ЕС делают актуальным введение в России запретительной пошлины для французских вин.
"При этом российский рынок и российские виноградные виноделы не должны прятаться от честной и открытой конкуренции с дружественными государствами в лице их добросовестных производителей", - заключил Киселев сегодняшнее выступление.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз, 12-13 ноября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
РоссияФранцияЕвропаЭммануэль МакронЕвросоюз
 
 
