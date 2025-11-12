Хуситы заявили, что остаются привержены перемирию с Израилем

ДОХА, 12 ноя - РИА Новости, Юлия Троицкая. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) остается привержено соглашению о прекращении огня в отношении Израиля и его судов в Красном море, несмотря на израильские нарушения, заявил РИА Новости член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад.

"Мы привержены тому же соглашению о перемирии между палестинскими движениями сопротивления и сионистским образованием, несмотря на продолжающиеся нарушения Израилем против нашего народа в секторе Газа", - сказал он в ответ на вопрос, будут ли хуситы снова атаковать израильские суда в Красном и Аравийском морях

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. Однако Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) неоднократно наносила удары по сектору Газа после объявления перемирия. Согласно заявлениям пресс-службы ЦАХАЛ, эти меры были предприняты в связи с нарушением режима прекращения палестинской стороной.

По утверждениям местных властей, Израиль всячески препятствует доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Так, с начала действия соглашения на территорию сектора въехали 4,4 тысячи грузовиков, что составляет не более 28% от оговоренного объема поставок.