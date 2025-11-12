Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровске разбираются в причинах инцидента с избиением второклассницы
11:18 12.11.2025
В Хабаровске разбираются в причинах инцидента с избиением второклассницы
В Хабаровске разбираются в причинах инцидента с избиением второклассницы
происшествия, хабаровск, хабаровский край
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край
В Хабаровске разбираются в причинах инцидента с избиением второклассницы

В Хабаровске расследуют избиение шестиклассниками второклассницы лицея

ХАБАРОВСК, 12 ноя - РИА Новости. Полицейские, администрация лицея и управление образования разбираются в причинах инцидента с избиением тремя шестиклассниками второклассницы лицея в Хабаровске, сообщила РИА Новости заместитель начальника управления образования мэрии города Елена Тихонова.
В соцсетях распространилась информация, что подростки более полугода травили второклассницу с лишним весом в одной из школ Хабаровска, а в один из дней избили её втроем. Сообщалось также, что восьмилетнюю девочку били руками и ногами, окунали лицом в сугроб. Издевательства над ребенком попали на камеры видеонаблюдения, кадры опубликовала мама пострадавшей.
"Инцидент произошел между учащимися военно-морского лицея в Краснофлотском районе города в минувшую субботу, во время, свободное от учебы, во дворе одного из жилых домов. В настоящее время родителем девочки написано заявление в полицию. Ведется расследование. Девочка - из второго класса. Другие дети - девочки и мальчик - из шестого", - рассказала собеседница агентства.
По словам Тихоновой, администрацией школы также организована работа: встречи с родителями и детьми, беседы с детьми об уважительном отношении друг к другу, работает школьный психолог, социальный педагог.
При этом она отметила, что история не однозначная: дело в том, что по информации директора лицея, между учащимися доброжелательные отношения, травля отсутствует. Кроме того, есть данные, что второклассница до кадров, попавших в сеть, сама задиралась с однокашниками.
Как рассказала РИА Новости представитель полиции Хабаровского края Ирина Щеголева, действительно, в минувшее воскресенье мама девочки написала заявление в полицию. После его регистрации назначено проведение проверки, которую проводят инспекторы по делам несовершеннолетних городского отдела полиции №8. В настоящее время все участники инцидента установлены, заключила она.
ПроисшествияХабаровскХабаровский край
 
 
