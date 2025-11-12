Небензя заявил, что по сокращениям в ООН есть только общие предложения

ООН, 12 ноя - РИА Новости. Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш не выдвинул конкретных мер по сокращениям в организации, пока - только общие предложения, которые еще предстоит обсуждать, завил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Пока мы не видели конкретных предложений генсекретаря, кроме общих заявлений о необходимости сокращения персонала, стремлении избежать дублирования, объединения каких-то организаций. Все это еще предстоит обсуждать", - сказал он.