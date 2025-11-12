Рейтинг@Mail.ru
05:35 12.11.2025
Небензя заявил, что по сокращениям в ООН есть только общие предложения
Небензя заявил, что по сокращениям в ООН есть только общие предложения
Небензя заявил, что по сокращениям в ООН есть только общие предложения

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 12 ноя - РИА Новости. Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш не выдвинул конкретных мер по сокращениям в организации, пока - только общие предложения, которые еще предстоит обсуждать, завил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Пока мы не видели конкретных предложений генсекретаря, кроме общих заявлений о необходимости сокращения персонала, стремлении избежать дублирования, объединения каких-то организаций. Все это еще предстоит обсуждать", - сказал он.
В марте генсек ООН анонсировал запуск инициативы "ООН-80", предполагающей в том числе аудит ее работы для оптимизации расходов. Реформы при этом проходят на фоне сокращений взносов в бюджет ООН со стороны США и позиции нынешней американской администрации по финансированию гуманитарных проектов.
США являются крупнейшим плательщиком в регулярный бюджет Всемирной Организации с 22%.
