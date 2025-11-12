Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали статью Times о приостановке переговоров - РИА Новости, 12.11.2025
23:42 12.11.2025
В Госдуме прокомментировали статью Times о приостановке переговоров
В Госдуме прокомментировали статью Times о приостановке переговоров
в мире
россия
украина
госдума рф
алексей чепа
россия
украина
в мире, россия, украина, госдума рф, алексей чепа
В мире, Россия, Украина, Госдума РФ, Алексей Чепа
В Госдуме прокомментировали статью Times о приостановке переговоров

Чепа: Киев, заявляя о приостановке переговоров, не понимает темы вопроса

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Киевские власти, заявляя о приостановке переговоров между Россией и Украиной, не понимают темы вопроса, считает первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Британская газета Times после беседы с замглавы украинского МИД Сергеем Кислицей, который участвовал в переговорах в Стамбуле, сообщила о приостановке переговоров России и Украины. Комментируя его заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев сорвал "последние обещания" по обменам, обменяв менее 30% из 1200 человек, о которых договорились.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Захарова прокомментировала статью в Times о приостановке переговоров
Вчера, 21:05
Вместе с тем секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил во вторник, что прибыл в Стамбул для разблокировки процесса обмена военнопленными. Комментируя контакты с Украиной, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремлю нечего сообщить о текущих контактах России и Украины.
"Не было того уровня переговоров, которые можно сказать, что они остановлены, а переговоры по гуманитарной (сфере - рег.) - они вроде как и продолжались два дня назад", - сказал Чепа РИА Новости.
"Это говорит о том, что Украина не закрывает эту тему (обменов пленными и телами погибших - ред.) ... Они сами нечетко понимают, кто что говорит ... какие официально у нас переговоры", - сказал он.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Невозможно вести переговоры, когда Киев не хочет говорить, заявил Песков
Вчера, 17:07
 
В миреРоссияУкраинаГосдума РФАлексей Чепа
 
 
