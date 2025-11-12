В Госдуме прокомментировали статью Times о приостановке переговоров

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Киевские власти, заявляя о приостановке переговоров между Россией и Украиной, не понимают темы вопроса, считает первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Британская газета Times после беседы с замглавы украинского МИД Сергеем Кислицей, который участвовал в переговорах в Стамбуле, сообщила о приостановке переговоров России и Украины. Комментируя его заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев сорвал "последние обещания" по обменам, обменяв менее 30% из 1200 человек, о которых договорились.

Вместе с тем секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил во вторник, что прибыл в Стамбул для разблокировки процесса обмена военнопленными. Комментируя контакты с Украиной, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремлю нечего сообщить о текущих контактах России и Украины.

"Не было того уровня переговоров, которые можно сказать, что они остановлены, а переговоры по гуманитарной (сфере - рег.) - они вроде как и продолжались два дня назад", - сказал Чепа РИА Новости.

"Это говорит о том, что Украина не закрывает эту тему (обменов пленными и телами погибших - ред.) ... Они сами нечетко понимают, кто что говорит ... какие официально у нас переговоры", - сказал он.

Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле . Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.