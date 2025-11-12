https://ria.ru/20251112/gosduma-2054608714.html
В Госдуме предложили провести внеочередные уроки безопасности в школах
Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищёв направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением провести в рамках "Разговоров о важном"... РИА Новости, 12.11.2025
В Госдуме предложили провести внеочередные уроки безопасности в школах
Свищев предложил провести уроки безопасности в школах после ЧП в Красногорске
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищёв направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением провести в рамках "Разговоров о важном" внеочередные уроки безопасности во всех школах России в связи с инцидентом с миной-ловушкой в Красногорске, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Накануне в подмосковном Красногорске
ребенок поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. Мальчика оперировали более шести часов, ему ампутировали несколько пальцев на руке. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство ребенка, совершенном общеопасным способом.
Депутат рассказал, что ему поступили запросы от родительских сообществ, обеспокоенных данной ситуацией.
"В целях оперативного предупреждения подобных трагедий и усиления бдительности среди детей и подростков, настоятельно прошу Вас рассмотреть возможность проведения 17 ноября текущего года в рамках "Разговоров о важном" внеочередных уроков безопасности во всех общеобразовательных учреждениях страны. Содержанием таких уроков должен стать проникновенный, доходчивый разговор с детьми всех возрастов", - сказано в обращении.
Также отмечается, что депутаты ЛДПР
готовы принять непосредственное участие в подготовке и проведении данных уроков, а также оказать информационную поддержку данной инициативе.
"Убежден, что только совместными усилиями законодательной и исполнительной власти, педагогического сообщества и родительской общественности мы сможем выстроить действенный барьер против подобных угроз", - добавил парламентарий.