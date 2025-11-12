Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали об особенностях закона о платформенной экономике - РИА Новости, 12.11.2025
19:00 12.11.2025
В Госдуме рассказали об особенностях закона о платформенной экономике
В Госдуме рассказали об особенностях закона о платформенной экономике - РИА Новости, 12.11.2025
В Госдуме рассказали об особенностях закона о платформенной экономике
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко рассказал РИА Новости, что закон о платформенной экономике создает... РИА Новости, 12.11.2025
экономика
россия
денис кравченко
владимир путин
максим решетников
госдума рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
экономика, россия, денис кравченко, владимир путин, максим решетников, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Денис Кравченко, Владимир Путин, Максим Решетников, Госдума РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В Госдуме рассказали об особенностях закона о платформенной экономике

Депутат ГД Кравченко прокомментировал закон о платформенной экономике

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко рассказал РИА Новости, что закон о платформенной экономике создает конкретные условия взаимодействия платформы с продавцами и потребителями.
"Закон создает определенные условия взаимодействия платформы. Теперь, например, оператор обязан уведомить селлера об изменении договора взаимодействия за 45 дней до вступления договора в силу. Кроме того, селлеры смогут отказываться от скидок на свои товары, чего раньше не было", - пояснил Кравченко.
Он добавил, что для потребителей теперь вводится возможность подачи жалоб продавцу для урегулирования конфликтной ситуации.
"Мы рассчитываем, что эти меры позволят повысить ответственность, собственно, платформ перед потребителями", - добавил депутат.
В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в России, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Также подписан и закон-спутник об изменениях в законодательство, устанавливающих требования к операторам посреднических цифровых платформ (ПЦП) и продавцам на них. Эти изменения необходимы для реализации закона о регулировании платформенной экономики.
В конце сентября глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщал, что российские цифровые платформы начнут применять закон о платформенной экономике раньше его вступления в силу - до 1 октября 2026 года. По его словам, это может произойти по двум сценариям: через добровольные практики платформ, или же правительство заранее выпустит нормативно-правовые акты и начнет их отрабатывать, несмотря на то что формальные сроки вступления будут отложены.
Экономика Россия Денис Кравченко Владимир Путин Максим Решетников Госдума РФ Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
