В Госдуме рассказали об особенностях закона о платформенной экономике

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко рассказал РИА Новости, что закон о платформенной экономике создает конкретные условия взаимодействия платформы с продавцами и потребителями.

"Закон создает определенные условия взаимодействия платформы. Теперь, например, оператор обязан уведомить селлера об изменении договора взаимодействия за 45 дней до вступления договора в силу. Кроме того, селлеры смогут отказываться от скидок на свои товары, чего раньше не было", - пояснил Кравченко

Он добавил, что для потребителей теперь вводится возможность подачи жалоб продавцу для урегулирования конфликтной ситуации.

"Мы рассчитываем, что эти меры позволят повысить ответственность, собственно, платформ перед потребителями", - добавил депутат.

В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в России, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Также подписан и закон-спутник об изменениях в законодательство, устанавливающих требования к операторам посреднических цифровых платформ (ПЦП) и продавцам на них. Эти изменения необходимы для реализации закона о регулировании платформенной экономики.