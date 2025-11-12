Госдума одобрила проект о добровольном страховании самозанятых

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается провести эксперимент по добровольному вступлению самозанятых граждан в систему обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности.

Эксперимент даст самозанятым возможность получать пособие по болезни при условии добровольной уплаты страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования России . В настоящее время самозанятые не участвуют в системе обязательного соцстрахования и не имеют права на пособие по временной нетрудоспособности. Законопроект направлен на устранение этого пробела.

"Речь идет о тех, кто работает по налоговому режиму "Налог на профессиональный доход". Эксперимент рассчитан на три года — с 1 января 2026 по 31 декабря 2028 года. Его цель — создать для самозанятых понятный и формализованный механизм защиты на случай болезни, когда человек временно теряет возможность работать и получать доход", - рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (" Единая Россия ").

По его словам, в настоящее время миллионы россиян ведут деятельность самостоятельно: кто-то оказывает услуги, кто-то торгует или работает в формате фриланса, и эти люди платят налог, но не имеют права на больничное пособие.

"Новый законопроект предлагает добровольный формат участия в этой системе. Заявление можно будет подать через мобильное приложение "Мой налог". Гражданин выбирает страховую сумму — 35 тысяч или 50 тысяч рублей, от которой рассчитывается ежемесячный взнос по тарифу 3,84 процента: 1344 или 1920 рублей. После шести месяцев регулярных платежей появляется право на получение пособия при болезни или травме", - уточнил политик.

Он подчеркнул, что период участия будет засчитываться в общий страховой стаж. Говырин пояснил, что время, когда самозанятый находится в таких отношениях с Социальным фондом России, будет учитываться при расчете пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам, и такая норма делает участие в системе осмысленным и выгодным для тех, кто работает сам на себя и хочет иметь социальные гарантии, аналогичные наемным работникам.

Также, по словам депутата, предусмотрен баланс между размером выплат и поведением участника: если человек исправно перечисляет взносы и на протяжении полутора лет не получает пособий, его ежемесячный платеж уменьшается на 10%, а если период уплаты без обращений за пособием достигает двух лет, снижение составит уже 30%.

"В обратной ситуации действует повышение: если за 12 месяцев сумма выплаченных пособий превышает страховую сумму более чем наполовину, в течение следующих шести месяцев платеж увеличивается на 10%. При превышении за полугодие на те же условия — надбавка составит 30%. Это формирует понятную финансовую логику, когда система остается устойчивой и справедливо распределяет нагрузку", - сказал он.