Рейтинг@Mail.ru
Госдума одобрила проект о добровольном страховании самозанятых - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/gosduma-2054517026.html
Госдума одобрила проект о добровольном страховании самозанятых
Госдума одобрила проект о добровольном страховании самозанятых - РИА Новости, 12.11.2025
Госдума одобрила проект о добровольном страховании самозанятых
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается провести эксперимент по добровольному вступлению... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T16:04:00+03:00
2025-11-12T16:04:00+03:00
общество
россия
алексей говырин
госдума рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155096/58/1550965843_0:28:3542:2020_1920x0_80_0_0_4ac6eb0d2c93bafefa2aeebc3cc2f6fd.jpg
https://ria.ru/20251009/sovfed-2047182726.html
https://ria.ru/20251112/rabota-2054358726.html
https://ria.ru/20251111/gosduma-2054209281.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155096/58/1550965843_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_20d89926de28e6b7d3e32d4a2e547419.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия
Госдума одобрила проект о добровольном страховании самозанятых

ГД приняла в I чтении проект о добровольном страховании самозанятых

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается провести эксперимент по добровольному вступлению самозанятых граждан в систему обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности.
Эксперимент даст самозанятым возможность получать пособие по болезни при условии добровольной уплаты страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования России. В настоящее время самозанятые не участвуют в системе обязательного соцстрахования и не имеют права на пособие по временной нетрудоспособности. Законопроект направлен на устранение этого пробела.
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В Совфеде предложили завершить эксперимент для самозанятых в 2026 году
9 октября, 04:00
"Речь идет о тех, кто работает по налоговому режиму "Налог на профессиональный доход". Эксперимент рассчитан на три года — с 1 января 2026 по 31 декабря 2028 года. Его цель — создать для самозанятых понятный и формализованный механизм защиты на случай болезни, когда человек временно теряет возможность работать и получать доход", - рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия").
По его словам, в настоящее время миллионы россиян ведут деятельность самостоятельно: кто-то оказывает услуги, кто-то торгует или работает в формате фриланса, и эти люди платят налог, но не имеют права на больничное пособие.
"Новый законопроект предлагает добровольный формат участия в этой системе. Заявление можно будет подать через мобильное приложение "Мой налог". Гражданин выбирает страховую сумму — 35 тысяч или 50 тысяч рублей, от которой рассчитывается ежемесячный взнос по тарифу 3,84 процента: 1344 или 1920 рублей. После шести месяцев регулярных платежей появляется право на получение пособия при болезни или травме", - уточнил политик.
Он подчеркнул, что период участия будет засчитываться в общий страховой стаж. Говырин пояснил, что время, когда самозанятый находится в таких отношениях с Социальным фондом России, будет учитываться при расчете пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам, и такая норма делает участие в системе осмысленным и выгодным для тех, кто работает сам на себя и хочет иметь социальные гарантии, аналогичные наемным работникам.
Сотрудники в офисе - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Госдуме предложили ввести временный адаптивный режим труда на больничном
Вчера, 01:13
Также, по словам депутата, предусмотрен баланс между размером выплат и поведением участника: если человек исправно перечисляет взносы и на протяжении полутора лет не получает пособий, его ежемесячный платеж уменьшается на 10%, а если период уплаты без обращений за пособием достигает двух лет, снижение составит уже 30%.
"В обратной ситуации действует повышение: если за 12 месяцев сумма выплаченных пособий превышает страховую сумму более чем наполовину, в течение следующих шести месяцев платеж увеличивается на 10%. При превышении за полугодие на те же условия — надбавка составит 30%. Это формирует понятную финансовую логику, когда система остается устойчивой и справедливо распределяет нагрузку", - сказал он.
Говырин выразил уверенность в том, что эксперимент позволит проверить, насколько востребован такой формат среди самозанятых и как он работает на практике, и в случае успешных результатов механизм может быть закреплен на постоянной основе.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Госдума приняла закон о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений
11 ноября, 15:00
 
ОбществоРоссияАлексей ГовыринГосдума РФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала