04:25 12.11.2025 (обновлено: 04:59 12.11.2025)
В Госдуме предложили снизить наценку на авиабилеты в праздники
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") направила обращение министру транспорта РФ Андрею Никитину с предложением установить допустимый предельный уровень наценки на авиабилеты в периоды государственных праздников, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым вернуться к рассмотрению предложения о введении комплекса мягких регулирующих механизмов, направленных на снижение ценовой нагрузки на население в праздничные периоды. В частности, целесообразно установить допустимый предельный уровень наценки на авиабилеты в периоды государственных праздников", - сказано в письме.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Путин поручил предоставить скидку на авиабилеты для детей до 12 лет
25 января, 13:25
Также политик предложила внедрить систему "ценовых коридоров" для бронирования билетов на праздничные даты с контролируемыми отклонениями от среднерыночной цены за аналогичный период и предусмотреть стимулирующие меры для раннего бронирования, обеспечивающие гарантированно выгодные условия приобретения билетов за 30-45 дней до вылета.
Она отметила, что в условиях вызовов, стоящих перед Россией, нельзя допускать ситуации, при которой государственные праздники становятся временем социальной изоляции и ценового неравенства. По мнению Лантратовой, это должны быть периоды, когда каждый гражданин, независимо от дохода, имеет возможность почувствовать сопричастность к судьбе страны, укрепить связи с родными, познакомиться с культурным многообразием регионов.
В документе глава думского комитета рассказала, что анализ текущей транспортной доступности для населения в периоды государственных праздников, выявляет устойчивую системную проблему: существенный рост стоимости авиабилетов на внутрироссийские маршруты, делающий невозможным перемещение значительной части граждан в пределах страны.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
В Думу внесут проект об отмене динамического ценообразования на ж/д билеты
19 мая, 04:47
 
