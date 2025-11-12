Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесут проект об оказании медпомощи иностранцам без страховки - РИА Новости, 12.11.2025
00:11 12.11.2025
В Госдуму внесут проект об оказании медпомощи иностранцам без страховки
В Госдуму внесут проект об оказании медпомощи иностранцам без страховки - РИА Новости, 12.11.2025
В Госдуму внесут проект об оказании медпомощи иностранцам без страховки
Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается расширить перечень оснований для предоставления органам внутренних РИА Новости, 12.11.2025
общество
госдума рф
https://ria.ru/20251105/migranty-2053020065.html
https://ria.ru/20250603/pensiya-2020602571.html
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект об оказании медпомощи иностранцам без страховки

В Госдуму внесут проект об оказании медпомощи иностранцам, не имеющим полисов

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ.
Здание Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ.. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается расширить перечень оснований для предоставления органам внутренних дел сведений, составляющих медицинскую тайну, в отношении иностранных граждан, которым оказывалась экстренная помощь и при этом отсутствуют медицинские полисы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Предлагаем установить единовременную выплату молодому ученому (до 35 лет), получившему степень кандидата наук и заключившему трудовой договор с российским университетом или научным институтом. Установить единовременную выплату в размере десяти должностных окладов по занимаемой должности на дату заключения трудового договора", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Законопроектом предлагается установить обязанность медицинских организаций передавать сведения в органы внутренних дел в случаях оказания неотложной или экстренной медицинской помощи иностранным гражданам, не имеющим полиса обязательного или добровольного медицинского страхования.
В сопроводительных документах отмечается, что существуют злоупотребления со стороны иностранных граждан, а также излишняя нагрузка на систему здравоохранения, когда экстренная и неотложная помощь оказывается иностранным гражданам за бюджетный счет, при этом они не оформляют полисы добровольного медицинского страхования намеренно, рассчитывая на такую помощь и которую безусловно получат в рамках заключенных международных соглашений. Подчеркивается, что речи не идет о тех иностранцах, которые в силу действующих норм законодательства России имеют или должны иметь полис обязательного медицинского страхования.
"Сегодня нередки случаи, когда иностранцы приезжают без страховки, пользуются бесплатной экстренной помощью и покидают страну, не возместив затраты. Это создаёт дополнительную нагрузку на систему здравоохранения и несправедливо по отношению к россиянам. Законопроект позволит наладить взаимодействие между больницами и МВД, чтобы контролировать такие ситуации и исключить злоупотребления", - сказал соавтор проекта, депутат Госдумы Дмитрий Гусев РИА Новости.
