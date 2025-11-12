СМИ: ФРГ тратит деньги на работников американских баз из-за шатдауна в США

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Германия переживает из-за шатдауна в США, так как ей приходится тратить деньги на выплаты тысячам людей на американских военных базах вместо того, чтобы им платили американские власти, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
"Один их ближайших союзников Вашингтона по НАТО будет особенно счастлив, когда американское правительство возобновит работу. В конце концов шатдаун стоит Германии денег... высокопоставленный немецкий чиновник недавно надавил на высокопоставленного американского дипломата с вопросом о том, как долго шатдаун в США будет продолжаться, подчеркивая, что Берлин платит тысячам людей, которые работают на США," - говорится в сообщении газеты.
Издание отмечает, что госсекретарь минфина ФРГ Штеффен Мейер встречался с поверенным американского посольства после того, как Германия заявила, что выплатит зарплаты за октябрь 11 тысячам человек, которые работают на американских военных базах в стране. Мейер при этом заявил, что предложение по выплатам зарплат было "исключительной мерой" и Берлин хотел бы прояснить, как долго будет еще продолжаться шатдаун.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет и правительство не смогло работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
В понедельник сенат США в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны, продолжающийся с 1 октября.
