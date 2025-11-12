СМИ: ФРГ тратит деньги на работников американских баз из-за шатдауна в США

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Германия переживает из-за шатдауна в США, так как ей приходится тратить деньги на выплаты тысячам людей на американских военных базах вместо того, чтобы им платили американские власти, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что госсекретарь минфина ФРГ Штеффен Мейер встречался с поверенным американского посольства после того, как Германия заявила, что выплатит зарплаты за октябрь 11 тысячам человек, которые работают на американских военных базах в стране. Мейер при этом заявил, что предложение по выплатам зарплат было "исключительной мерой" и Берлин хотел бы прояснить, как долго будет еще продолжаться шатдаун.