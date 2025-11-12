Рейтинг@Mail.ru
На базе США возле Газы могут разместить десять тысяч человек, пишут СМИ - РИА Новости, 12.11.2025
00:18 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/gaza-2054356142.html
На базе США возле Газы могут разместить десять тысяч человек, пишут СМИ
На базе США возле Газы могут разместить десять тысяч человек, пишут СМИ - РИА Новости, 12.11.2025
На базе США возле Газы могут разместить десять тысяч человек, пишут СМИ
Планируемая к строительству база США у Газы предполагает размещение десяти тысяч человек, передает агентство Блумберг со ссылкой на поступивший в его... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T00:18:00+03:00
2025-11-12T00:18:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
хамас
https://ria.ru/20251107/nyt-2053564203.html
https://ria.ru/20251102/ssha-2052530984.html
израиль
сша
в мире, израиль, сша, дональд трамп, хамас
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, ХАМАС
На базе США возле Газы могут разместить десять тысяч человек, пишут СМИ

Bloomberg: США хотят построить у границы с Газой базу на десять тысяч человек

Американские военные садятся в самолет
Американские военные садятся в самолет
© AP Photo / Mario Tama
Американские военные садятся в самолет. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Планируемая к строительству база США у Газы предполагает размещение десяти тысяч человек, передает агентство Блумберг со ссылкой на поступивший в его распоряжение внутренний документ.
Во вторник израильский портал Ynet со ссылкой на источники сообщил, что США планируют создать военную базу на юге Израиля у границы с сектором Газа стоимостью полмиллиарда долларов с целью реализации дальнейших этапов плана президента Дональда Трампа по урегулированию в анклаве, включая его демилитаризацию.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
США хотят утверждения мирного плана по Газе Совбезом ООН, сообщает NYT
7 ноября, 21:29
"Военно-морской флот США запрашивает смету расходов у компаний, прошедших предварительную проверку, для (создания - ред.) временной, самодостаточной военной базы, способной поддерживать 10 тысяч человек персонала и предоставлять 10 тысяч квадратных футов офисных помещений в течение 12 месяцев", - говорится в статье.
После объявления о прекращении огня в секторе Газа в октябре 2025 года американцы создали в Израиле командный центр, который занимается усилиями по стабилизации ситуации в палестинском анклаве. По данным Ynet, в этом центре в настоящее время работают порядка 200 американских военнослужащих и специалистов.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона вернула Израилю тела 24 заложников, которые были опознаны. По израильским данным, в Газе находятся еще четыре тела погибших заложников.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Большинство американцев против участия США в миротворческих усилиях в Газе
2 ноября, 17:59
 
В миреИзраильСШАДональд ТрампХАМАС
 
 
