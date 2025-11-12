На базе США возле Газы могут разместить десять тысяч человек, пишут СМИ

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Планируемая к строительству база США у Газы предполагает размещение десяти тысяч человек, передает агентство Планируемая к строительству база США у Газы предполагает размещение десяти тысяч человек, передает агентство Блумберг со ссылкой на поступивший в его распоряжение внутренний документ.

Во вторник израильский портал Ynet со ссылкой на источники сообщил, что США планируют создать военную базу на юге Израиля у границы с сектором Газа стоимостью полмиллиарда долларов с целью реализации дальнейших этапов плана президента Дональда Трампа по урегулированию в анклаве, включая его демилитаризацию.

"Военно-морской флот США запрашивает смету расходов у компаний, прошедших предварительную проверку, для (создания - ред.) временной, самодостаточной военной базы, способной поддерживать 10 тысяч человек персонала и предоставлять 10 тысяч квадратных футов офисных помещений в течение 12 месяцев", - говорится в статье.

После объявления о прекращении огня в секторе Газа в октябре 2025 года американцы создали в Израиле командный центр, который занимается усилиями по стабилизации ситуации в палестинском анклаве. По данным Ynet, в этом центре в настоящее время работают порядка 200 американских военнослужащих и специалистов.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.