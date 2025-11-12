https://ria.ru/20251112/fsb-2054393524.html
ФСБ показала видео с причастными к покушению на митрополита Тихона
ФСБ показала видео с причастными к покушению на митрополита Тихона - РИА Новости, 12.11.2025
ФСБ показала видео с причастными к покушению на митрополита Тихона
ФСБ показала видео задержания и допроса новых причастных к подготовке покушения на митрополита Тихона (Шевкунова) по заданию спецслужб Украины. РИА Новости, 12.11.2025
россия
украина
москва
Новые лица, причастные к попытке убийства митрополита Тихона, в следственном управлении
Новые лица, причастные к попытке убийства митрополита Тихона, в следственном управлении
ФСБ показала видео с причастными к покушению на митрополита Тихона
ФСБ показала видео допроса новых причастных к покушению на митрополита Тихона