ФСБ показала видео с причастными к покушению на митрополита Тихона - РИА Новости, 12.11.2025
09:26 12.11.2025
ФСБ показала видео с причастными к покушению на митрополита Тихона
ФСБ показала видео задержания и допроса новых причастных к подготовке покушения на митрополита Тихона (Шевкунова) по заданию спецслужб Украины. РИА Новости, 12.11.2025
в мире
россия
украина
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире, россия, украина, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Украина, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ показала видео с причастными к покушению на митрополита Тихона

ФСБ показала видео допроса новых причастных к покушению на митрополита Тихона

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания и допроса новых причастных к подготовке покушения на митрополита Тихона (Шевкунова) по заданию спецслужб Украины.
Федеральная служба безопасности РФ ранее сообщила, что следствие вышло на новых лиц, причастных к попытке убийства митрополита Тихона.
На видео от ФСБ России показаны двое мужчин, которые дают признательные показания о своем участии в подготовке покушения и говорят, что их завербовали украинские спецслужбы.
По информации ФСБ, Киев покушением хотел сорвать переговоры между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. В ходе прошедших во вторник в Москве, Псковской области и Крыму обысков и допросов получены доказательства в отношении фигурантов дела о попытке убийства митрополита Тихона - его помощника гражданина Украины Дениса Поповича и клирика из Москвы Никиты Иванковича.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Киев хотел убить митрополита Тихона, чтобы сорвать переговоры России и США
