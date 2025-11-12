Рейтинг@Mail.ru
Форум "Культура Традиции Наследие" собрал около 300 участников в Москве - РИА Новости, 12.11.2025
10:45 12.11.2025 (обновлено: 10:53 12.11.2025)
Форум "Культура Традиции Наследие" собрал около 300 участников в Москве
Форум "Культура Традиции Наследие" собрал около 300 участников в Москве
Форум "Культура Традиции Наследие" собрал около 300 участников в Москве
Международный форум "Культура Традиции Наследие" в Москве собрал порядка 300 участников — представителей власти, бизнеса, народных художественных промыслов,... РИА Новости, 12.11.2025
новости подмосковья
форум
московская область (подмосковье)
история
культура
традиции
Форум "Культура Традиции Наследие" собрал около 300 участников в Москве

Порядка 300 человек посетили форум "Культура Традиции Наследие" в Москве

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Московской областиФорум "Культура Традиции Наследие" в Москве
Форум Культура Традиции Наследие в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Московской области
Форум "Культура Традиции Наследие" в Москве
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Международный форум "Культура Традиции Наследие" в Москве собрал порядка 300 участников — представителей власти, бизнеса, народных художественных промыслов, дизайнеров, экспертов в области культуры и экономики, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Мероприятие было организовано Союзом промышленников и предпринимателей "Иволга" в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Главной темой форума стало принятие резолюции, подразумевающей создание Культурно-промышленного комплекса России — новой стратегической отрасли, которая объединит культуру, промышленность, образование и современное производство. Девиз — "От истока к возрождению через нити времени" — стал символом преемственности, созидания и единства традиций и инноваций.
Международный форум "Культура Традиции Наследие" стал интеллектуальной и практической площадкой, где встречаются традиции, индустрия и визуальная идентичность страны. Его главная цель — создание устойчивого движения по возрождению культурного кода России в быту, интерьере, дизайне, производстве и воспитании, объедении мастеров, дизайнеров, предприятия и носителей региональных традиций.
Вице-президент Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России", председатель Московского областного регионального отделения "Союз женщин России" Екатерина Богдасарова подчеркнула роль Московской области и ее вклад в культуру страны.
"Московская область бережно хранит традиции, передаваемые из поколения в поколение. Подмосковные бренды известны не только в России, но во всем мире: лаковая миниатюра Федоскино, расписные подносы Жостово, бело-синяя Гжель, Дулевский фарфор, Павлопосадские платки и Клинская елочная игрушка. Особую роль играют мастера-художники, носители традиций. Когда есть учитель, наставник — найдется обязательно и ученик, а значит нить времен не будет прервана", — приводит пресс-служба ее слова.
Одним из ключевых итогов форума стало принятие резолюции, провозглашающей создание Культурно-промышленного комплекса — новой отрасли, призванной объединить производственные, образовательные и креативные индустрии. Его деятельность будет сосредоточена на разработке продукции в таких сферах, как дизайн, текстиль, архитектура и промышленность, с опорой на отечественную производственную базу. Резолюция будет направлена в профильные органы государственной власти для дальнейшего рассмотрения и интеграции в государственные программы.
"Создание Культурно-промышленного комплекса — это не просто экономическая задача. Перед лицом попыток "отмены" русской культуры за рубежом, эта работа приобретает особое значение. Именно эти внешние вызовы консолидировали наши силы, направив их на укрепление исконных русских традиций. Культурно-промышленный комплекс — это наш деятельный и созидательный ответ на вопрос, как сделать наше великое наследие живым, актуальным и востребованным в 21 веке. Мы стоим на пороге формирования нового рынка, который соединит мудрость предков и энергию молодых талантов, сохранит традиции через их развитие. Это наш путь к тому, чтобы культура стала настоящим драйвером роста и гордостью всей России", — поделилась председатель Союза промышленников и предпринимателей "Иволга" Альфия Петрухина, ее слова приводит пресс-служба.
Союз промышленников и предпринимателей "Иволга" — это общественная организация, объединяющая представителей российского бизнеса с целью развития деловой активности, укрепления социального и правового статуса предпринимателей и повышения репутации отечественного бизнеса. Союз способствует модернизации и укреплению национальной промышленности, развитию российской экономики на принципах добросовестной конкуренции, социальной ответственности и свободы предпринимательства.
 
Новости Подмосковья
 
 
Заголовок открываемого материала