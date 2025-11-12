В Финляндии увеличилось число преступлений против русских

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Число преступлений на почве ненависти в Финляндии достигло рекордно высокого уровня, чаще всего преступления совершаются в адрес граждан России, Эстонии и выходцев других стран бывшего СССР, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на доклад полицейской академии.