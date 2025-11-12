В Финляндии увеличилось число преступлений против русских

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Число преступлений на почве ненависти в Финляндии достигло рекордно высокого уровня, чаще всего преступления совершаются в адрес граждан России, Эстонии и выходцев других стран бывшего СССР, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на доклад полицейской академии.
"Число преступлений на почве ненависти, о которых сообщается в полицию, достигло рекордного уровня... Если не брать в расчёт коренных финнов, а рассматривать гражданство или страну рождения (пострадавших - ред.), то наиболее распространёнными объектами таких преступлений стали граждане России, Эстонии, а также лица, родившиеся в бывшем Советском Союзе... По сравнению с 2023 годом количество преступлений по отношению к русским увеличилось", - говорится в сообщении.
По данным Yle, в 2024 году финская полиция зарегистрировала более 1,8 тысячи предполагаемых преступлений на почве ненависти, это на 13% больше, чем в 2023 году. Как пишет телерадиовещатель, преступления в основном связаны со словесными оскорблениями и угрозами, а второе место по распространённости занимают нападения. Отмечается, что мотивом преступлений на почве ненависти чаще всего становится расизм: почти 70% сообщений были связаны с предполагаемыми преступлениями, мотив которых связан с этнической или национальной принадлежностью. При этом указывается, что граждане Сирии чаще других подвергались преступлениям на почве расовой ненависти в процентном соотношении к количеству.
"Среди истцов по делам о преступлениях на почве ненависти россияне находятся на седьмом месте, а украинцы - на восьмом", - пишет Yle.
В середине сентября 2024 года на сессии Совета ООН по правам человека представитель дипмиссии РФ в Женеве Гузаль Хусанова заявила, что ситуация в области прав человека ухудшается во многих западных странах, усиливается дискриминация. Она добавила, что на Западе усиливаются исламофобия, антисемитизм, нацизм, процветает откровенная русофобия, а также продолжается процесс насильственного выдворения русскоязычных жителей из Латвии, Литвы и Эстонии.