https://ria.ru/20251112/emblema-2054452996.html
Минобороны представило эмблему нового вида войск России
Минобороны представило эмблему нового вида войск России - РИА Новости, 12.11.2025
Минобороны представило эмблему нового вида войск России
Министерство обороны опубликовало видео работы расчетов БПЛА, в котором была показана эмблема Войск беспилотных систем. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:57:00+03:00
2025-11-12T12:57:00+03:00
2025-11-12T12:57:00+03:00
безопасность
россия
сво
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054447530_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_60027dbece89aaec7a994c359e4e2e79.jpg
https://ria.ru/20251112/bpla-2054394320.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054447530_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d54d973efa41cb0f26efe48aa17279dd.jpg
Уничтожение бронетранспортера
Уничтожение бронетранспортера
2025-11-12T12:57
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сво, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, СВО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны представило эмблему нового вида войск России
Минобороны России показало эмблему Войск беспилотных систем