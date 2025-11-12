Рейтинг@Mail.ru
Минобороны представило эмблему нового вида войск России - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/emblema-2054452996.html
Минобороны представило эмблему нового вида войск России
Минобороны представило эмблему нового вида войск России - РИА Новости, 12.11.2025
Минобороны представило эмблему нового вида войск России
Министерство обороны опубликовало видео работы расчетов БПЛА, в котором была показана эмблема Войск беспилотных систем. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:57:00+03:00
2025-11-12T12:57:00+03:00
безопасность
россия
сво
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054447530_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_60027dbece89aaec7a994c359e4e2e79.jpg
https://ria.ru/20251112/bpla-2054394320.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение бронетранспортера
Уничтожение бронетранспортера
2025-11-12T12:57
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054447530_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d54d973efa41cb0f26efe48aa17279dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сво, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, СВО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны представило эмблему нового вида войск России

Минобороны России показало эмблему Войск беспилотных систем

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео работы расчетов БПЛА, в котором была показана эмблема Войск беспилотных систем.
На ней изображены скрещенные стрела и меч, соединенные с крылатой микросхемой, украшенной звездой в месте пересечения.
В самом видео показано уничтожение бойцами группировки войск "Запад" американского бронетранспортера М113 и пикапа с личным составом ВСУ.
Замначальника войск беспилотных систем Сергей Иштуганов сообщил о формировании штатных полков и других подразделений беспилотных войск 12 ноября.
Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА Орлан-10 - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В России появились войска беспилотных систем
Вчера, 09:30
 
БезопасностьРоссияСВОМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала