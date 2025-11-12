https://ria.ru/20251112/efimov-2054405403.html
Ефимов: в центре Москвы по проектам КРТ построят жилье и социнфраструктуру
Ефимов: в центре Москвы по проектам КРТ построят жилье и социнфраструктуру - РИА Новости, 12.11.2025
Ефимов: в центре Москвы по проектам КРТ построят жилье и социнфраструктуру
В центре Москвы в рамках 16 подготовленных проектов комплексного развития территории (КРТ) предполагается построить свыше 1,2 миллиона квадратных метров... РИА Новости, 12.11.2025
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035996799_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_ef007d8e84c56f5939deb5096163ea14.jpg
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035996799_269:0:2544:1706_1920x0_80_0_0_5f67fe2bd65b862d6c191943a2a79c3e.jpg
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в центре Москвы по 16 проектам КРТ построят жилье и социнфраструктуру
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. В центре Москвы в рамках 16 подготовленных проектов комплексного развития территории (КРТ) предполагается построить свыше 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости, включая жилье и социальную инфраструктуру, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Шестнадцать проектов КРТ предусматривают реорганизацию в ЦАО 40,6 гектара неэффективно используемых участков, включая площадки, расположенные в бывших промзонах Грузинский Вал и Курская. Всего здесь предстоит построить более 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Основная часть застройки придется на востребованную в районах инфраструктуру общей площадью свыше 755 тысяч квадратных метров, среди которой объекты образования, подстанция скорой помощи, спорткомплекс, гостиницы, торговый и многофункциональный центры, а также здание для отдела полиции", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, в рамках этих проектов комплексного развития в Замоскворечье, Якиманке, Хамовниках, Пресненском, Красносельском, Басманном и Мещанском районах будет создано более 5,5 тысяч рабочих мест.
Семь из 16 проектов КРТ уже реализуются. Они предполагают строительство более 344 тысяч квадратных метров различной недвижимости. В частности, во 2-м Вражском переулке появится школа на тысячу учеников, добавляется в пресс-релизе.
Всего в Москве на разных этапах реализации и подготовки находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.