Ефимов: в центре Москвы по проектам КРТ построят жилье и социнфраструктуру

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. В центре Москвы в рамках 16 подготовленных проектов комплексного развития территории (КРТ) предполагается построить свыше 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости, включая жилье и социальную инфраструктуру, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Шестнадцать проектов КРТ предусматривают реорганизацию в ЦАО 40,6 гектара неэффективно используемых участков, включая площадки, расположенные в бывших промзонах Грузинский Вал и Курская. Всего здесь предстоит построить более 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Основная часть застройки придется на востребованную в районах инфраструктуру общей площадью свыше 755 тысяч квадратных метров, среди которой объекты образования, подстанция скорой помощи, спорткомплекс, гостиницы, торговый и многофункциональный центры, а также здание для отдела полиции", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Как указывается в сообщении, в рамках этих проектов комплексного развития в Замоскворечье, Якиманке, Хамовниках, Пресненском, Красносельском, Басманном и Мещанском районах будет создано более 5,5 тысяч рабочих мест.

Семь из 16 проектов КРТ уже реализуются. Они предполагают строительство более 344 тысяч квадратных метров различной недвижимости. В частности, во 2-м Вражском переулке появится школа на тысячу учеников, добавляется в пресс-релизе.