Ефимов: в центре Москвы по проектам КРТ построят жилье и социнфраструктуру
11:12 12.11.2025
Ефимов: в центре Москвы по проектам КРТ построят жилье и социнфраструктуру
Ефимов: в центре Москвы по проектам КРТ построят жилье и социнфраструктуру
В центре Москвы в рамках 16 подготовленных проектов комплексного развития территории (КРТ) предполагается построить свыше 1,2 миллиона квадратных метров... РИА Новости, 12.11.2025
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в центре Москвы по 16 проектам КРТ построят жилье и социнфраструктуру

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. В центре Москвы в рамках 16 подготовленных проектов комплексного развития территории (КРТ) предполагается построить свыше 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости, включая жилье и социальную инфраструктуру, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Шестнадцать проектов КРТ предусматривают реорганизацию в ЦАО 40,6 гектара неэффективно используемых участков, включая площадки, расположенные в бывших промзонах Грузинский Вал и Курская. Всего здесь предстоит построить более 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Основная часть застройки придется на востребованную в районах инфраструктуру общей площадью свыше 755 тысяч квадратных метров, среди которой объекты образования, подстанция скорой помощи, спорткомплекс, гостиницы, торговый и многофункциональный центры, а также здание для отдела полиции", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, в рамках этих проектов комплексного развития в Замоскворечье, Якиманке, Хамовниках, Пресненском, Красносельском, Басманном и Мещанском районах будет создано более 5,5 тысяч рабочих мест.
Семь из 16 проектов КРТ уже реализуются. Они предполагают строительство более 344 тысяч квадратных метров различной недвижимости. В частности, во 2-м Вражском переулке появится школа на тысячу учеников, добавляется в пресс-релизе.
Всего в Москве на разных этапах реализации и подготовки находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
