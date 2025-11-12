https://ria.ru/20251112/dtp-2054384040.html
В Тольятти микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть погибшие
В Тольятти микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть погибшие - РИА Новости, 12.11.2025
В Тольятти микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть погибшие
Автомобиль Kia и микроавтобус Ford Transit столкнулись в Тольятти, в результате два человека из легковушки погибли, двое из автобуса пострадали, сообщили в... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T08:22:00+03:00
тольятти
самарская область
комсомольский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
В Тольятти микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть погибшие
Два человека погибли, двое пострадали в ДТП с микроавтобусом в Тольятти