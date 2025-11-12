https://ria.ru/20251112/dtp-2054374429.html
В Приморье в ДТП погиб 78-летний водитель
В Приморье в ДТП погиб 78-летний водитель - РИА Новости, 12.11.2025
В Приморье в ДТП погиб 78-летний водитель
Семидесятивосьмилетний водитель погиб в ДТП в приморской Находке, 75-летняя пассажирка госпитализирована, обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УМВД... РИА Новости, 12.11.2025
ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя - РИА Новости.
Семидесятивосьмилетний водитель погиб в ДТП в приморской Находке, 75-летняя пассажирка госпитализирована, обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УМВД России по региону
.
"Госавтоинспекция Находки устанавливает обстоятельства смертельного ДТП… В результате аварии 78-летний водитель автомобиля Toyota Rush погиб на месте автоаварии. 75-летняя пассажирка Toyota Rush госпитализирована", - говорится в сообщении.
Установлено, что 78-летний водитель автомобиля при повороте налево с Находкинского проспекта на улицу Малиновского не уступил дорогу встречному Subaru Forester, за рулем которого был 36-летний мужчина.
По факту ДТП полицейскими проводится проверка, назначено проведение ряда исследований, по результатам которых будет принято законное и обоснованное решение.