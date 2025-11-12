Рейтинг@Mail.ru
В Приморье в ДТП погиб 78-летний водитель
05:46 12.11.2025
В Приморье в ДТП погиб 78-летний водитель
В Приморье в ДТП погиб 78-летний водитель - РИА Новости, 12.11.2025
В Приморье в ДТП погиб 78-летний водитель
Семидесятивосьмилетний водитель погиб в ДТП в приморской Находке, 75-летняя пассажирка госпитализирована, обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УМВД... РИА Новости, 12.11.2025
происшествия
находка
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
находка
происшествия, находка, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Находка, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приморье в ДТП погиб 78-летний водитель

В Находке в ДТП погиб 78-летний водитель. пассажирка госпитализирована

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя - РИА Новости. Семидесятивосьмилетний водитель погиб в ДТП в приморской Находке, 75-летняя пассажирка госпитализирована, обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УМВД России по региону.
"Госавтоинспекция Находки устанавливает обстоятельства смертельного ДТП… В результате аварии 78-летний водитель автомобиля Toyota Rush погиб на месте автоаварии. 75-летняя пассажирка Toyota Rush госпитализирована", - говорится в сообщении.
Установлено, что 78-летний водитель автомобиля при повороте налево с Находкинского проспекта на улицу Малиновского не уступил дорогу встречному Subaru Forester, за рулем которого был 36-летний мужчина.
По факту ДТП полицейскими проводится проверка, назначено проведение ряда исследований, по результатам которых будет принято законное и обоснованное решение.
Происшествия
 
 
