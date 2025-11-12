В РПЦ ответили на вопрос о дружбе между мужчиной и женщиной

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Русская православная церковь не отвергает дружбу между мужчиной и женщиной, однако важно соблюдать разумные границы, не стоит поддерживать дружбу в ущерб родным, семье, рассказал РИА Новости зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя резонансное заявление священника об отношениях мужчин и женщин.

Ранее в интернете появилось видео, на котором настоятель собора Успения Пресвятой Богородицы в Екатеринбурге протоиерей Евгений Попиченко заявил, что между мужчиной и женщиной не может быть дружбы. По его словам, женщина для мужчины может быть только женой или любовницей, поскольку, когда человек открывает душу другому, между ними возникает очень сильная связь. В этом случае, добавил священник, "физического греха нет, но есть такое предблудие, когда мы ищем общения, поддержки, утешения".

Кипшидзе отметил, что после публикации этого видео стали появляться заголовки новостей вроде "РПЦ запретила дружбу между мужчинами и женщинами".