Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ ответили на вопрос о дружбе между мужчиной и женщиной - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:43 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/druzhba-2054589262.html
В РПЦ ответили на вопрос о дружбе между мужчиной и женщиной
В РПЦ ответили на вопрос о дружбе между мужчиной и женщиной - РИА Новости, 12.11.2025
В РПЦ ответили на вопрос о дружбе между мужчиной и женщиной
Русская православная церковь не отвергает дружбу между мужчиной и женщиной, однако важно соблюдать разумные границы, не стоит поддерживать дружбу в ущерб... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T18:43:00+03:00
2025-11-12T18:43:00+03:00
религия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733347798_0:113:3072:1841_1920x0_80_0_0_5dd974dd0cb06306d4ee04b3d2bb1748.jpg
https://ria.ru/20251107/demografiya-2053577447.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733347798_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_26361ccc7972bedd257fb5b122054746.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия
Религия, Религия
В РПЦ ответили на вопрос о дружбе между мужчиной и женщиной

Кипшидзе: РПЦ не отвергает дружбу мужчины и женщины, но важно соблюдать границы

© Depositphotos.com / Kamil MacniakПара держится за руки
Пара держится за руки - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Depositphotos.com / Kamil Macniak
Пара держится за руки
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Русская православная церковь не отвергает дружбу между мужчиной и женщиной, однако важно соблюдать разумные границы, не стоит поддерживать дружбу в ущерб родным, семье, рассказал РИА Новости зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя резонансное заявление священника об отношениях мужчин и женщин.
Ранее в интернете появилось видео, на котором настоятель собора Успения Пресвятой Богородицы в Екатеринбурге протоиерей Евгений Попиченко заявил, что между мужчиной и женщиной не может быть дружбы. По его словам, женщина для мужчины может быть только женой или любовницей, поскольку, когда человек открывает душу другому, между ними возникает очень сильная связь. В этом случае, добавил священник, "физического греха нет, но есть такое предблудие, когда мы ищем общения, поддержки, утешения".
Кипшидзе отметил, что после публикации этого видео стали появляться заголовки новостей вроде "РПЦ запретила дружбу между мужчинами и женщинами".
"Русская церковь не отвергает дружбу мужчины и женщины. При этом, разумеется, любая дружба должна иметь разумные границы, неважно между кем она существует. Дружба не может поддерживаться в ущерб семье и родным людям. Это очевидно для любого верующего человека. Искушения возможны в любом пространстве межличностных отношений, чтобы их избежать, нужно вести полноценную духовную жизнь", - сказал Вахтанг Кипшидзе.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Демографический кризис напрямую касается РПЦ, заявил патриарх Кирилл
7 ноября, 23:38
 
РелигияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала