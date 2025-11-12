Бойцы "Запада" уничтожили пять пикапов ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Дроноводы "Запада" уничтожили пять пикапов с боевиками ВСУ, которые в районе населенного пункта Петровка пытались прорваться к заблокированным в Купянске украинским подразделениям, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.
"На кадрах объективного контроля боевая работа расчетов FPV-дронов группировки войск "Запад", уничтоживших пять пикапов с боевиками ВСУ, которые в районе населенного пункта Петровка Купянского района пытались прорваться к заблокированным в городе украинским подразделениям", - говорится в сообщении министерства обороны РФ.
Военнослужащие подразделений беспилотных систем 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" круглосуточно ведут воздушную разведку и срывают любые попытки боевиков ВСУ осуществить прорыв к окруженным в Курянске украинским подразделениям, добавили в ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Владимир Зеленский, говоря о "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, пытается скрыть правду.