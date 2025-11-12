Бойцы "Запада" уничтожили пять пикапов ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Дроноводы "Запада" уничтожили пять пикапов с боевиками ВСУ, которые в районе населенного пункта Петровка пытались прорваться к заблокированным в Купянске украинским подразделениям, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.