Бойцы "Запада" уничтожили пять пикапов ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск - РИА Новости, 12.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 12.11.2025 (обновлено: 13:52 12.11.2025)
Бойцы "Запада" уничтожили пять пикапов ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск
в мире
владимир зеленский
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
Бойцы "Запада" уничтожили пять пикапов ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск

МО РФ: ВС России уничтожили пытавшихся прорваться в Купянск 5 пикапов ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Дроноводы "Запада" уничтожили пять пикапов с боевиками ВСУ, которые в районе населенного пункта Петровка пытались прорваться к заблокированным в Купянске украинским подразделениям, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.
"На кадрах объективного контроля боевая работа расчетов FPV-дронов группировки войск "Запад", уничтоживших пять пикапов с боевиками ВСУ, которые в районе населенного пункта Петровка Купянского района пытались прорваться к заблокированным в городе украинским подразделениям", - говорится в сообщении министерства обороны РФ.
Военнослужащие подразделений беспилотных систем 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" круглосуточно ведут воздушную разведку и срывают любые попытки боевиков ВСУ осуществить прорыв к окруженным в Курянске украинским подразделениям, добавили в ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Владимир Зеленский, говоря о "зачистке" в Купянске, либо утратил связь с реальностью и не владеет оперативной обстановкой, либо, понимая безысходность ситуации, пытается скрыть правду.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Он мясник". В США сделали заявление о замене Зеленскому
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
