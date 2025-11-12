Рейтинг@Mail.ru
Боец пережил атаку двух дронов на Запорожском направлении - РИА Новости, 12.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:46 12.11.2025
Боец пережил атаку двух дронов на Запорожском направлении
Боец пережил атаку двух дронов на Запорожском направлении - РИА Новости, 12.11.2025
Боец пережил атаку двух дронов на Запорожском направлении
На запорожском направлении военнослужащие группировки войск "Восток" эвакуировали бойца, который после атаки украинских FPV-дронов и многочасовых обстрелов... РИА Новости, 12.11.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
вооруженные силы украины, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область
Боец пережил атаку двух дронов на Запорожском направлении

На Запорожском направлении эвакуировали выжившего после атаки дронов бойца

© РИА Новости / Павел Лисицын
Оператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. На запорожском направлении военнослужащие группировки войск "Восток" эвакуировали бойца, который после атаки украинских FPV-дронов и многочасовых обстрелов сумел выжить и дождаться помощи, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным Физрук.
"Он (сослуживец - ред.) попал под атаку FPV-дронов. Первый дрон ему попал в руку, сломал её. Он начал жгутоваться, и буквально через некоторое время прилетела ещё одна (атака). Он ей машет, рукой, говорит: "С меня хватит, я устал". А дрон подлетает ближе и ему машет, нет, не канает. В последнюю секунду он успел отпрыгнуть", - рассказал командир.
По его словам, после атаки военнослужащий сменил позицию, переплыл реку и укрылся в разрушенном доме.
"Его потом обстреливали пять суток подряд - артиллерия, "Баба-яга" (тяжелый дрон ВСУ - ред.) обкидывала его (делала сброс боеприпасов - ред.). Вокруг него все разрушили. Проходили наши ребята, он через них передал командованию, что жив, что "трёхсотый", всё нормально", - уточнил Физрук.
Военнослужащий отметил, что они сразу же отправились на эвакуацию сослуживца.
"Мы шли мелкими перебежками через все лесополосы. В итоге вытащили его. Сейчас он жив, здоров, всё с ним хорошо", - добавил он.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияЗапорожская область
 
 
