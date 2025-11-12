Боец пережил атаку двух дронов на Запорожском направлении

ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. На запорожском направлении военнослужащие группировки войск "Восток" эвакуировали бойца, который после атаки украинских FPV-дронов и многочасовых обстрелов сумел выжить и дождаться помощи, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным Физрук.

"Он (сослуживец - ред.) попал под атаку FPV-дронов. Первый дрон ему попал в руку, сломал её. Он начал жгутоваться, и буквально через некоторое время прилетела ещё одна (атака). Он ей машет, рукой, говорит: "С меня хватит, я устал". А дрон подлетает ближе и ему машет, нет, не канает. В последнюю секунду он успел отпрыгнуть", - рассказал командир.

По его словам, после атаки военнослужащий сменил позицию, переплыл реку и укрылся в разрушенном доме.

"Его потом обстреливали пять суток подряд - артиллерия, "Баба-яга" (тяжелый дрон ВСУ - ред.) обкидывала его (делала сброс боеприпасов - ред.). Вокруг него все разрушили. Проходили наши ребята, он через них передал командованию, что жив, что "трёхсотый", всё нормально", - уточнил Физрук.

Военнослужащий отметил, что они сразу же отправились на эвакуацию сослуживца.