На востоке Франции над колонной танков пролетел дрон, пишут СМИ

ПАРИЖ, 11 ноя - РИА Новости. Дрон был замечен в ночь со вторника на среду над колонной боевых танков Leclerc, находившихся на сортировочной станции в городе Мюлуз на востоке Франции, сообщила в среду радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники.
"В ночь со вторника на среду, незадолго до полуночи, дрон осуществил несколько полетов над сортировочной станцией в Мюлузе, где находилась специальная колонна с боевыми танками Leclerc. Сигнал тревоги поднял сотрудник службы безопасности", - говорится в материале.
Во Франции над пороховым заводом заметили дрон
11 ноября, 17:16
По информации Europe 1, несколькими минутами ранее полицейские также заметили дрон, пролетевший над центральным полицейским участком. Было замечено как минимум два пролета туда и обратно. Начато расследование.
Накануне Europe 1 сообщала, что неизвестный дрон заметили во французском Бержераке над пороховым заводом компании Eurenco, который производит порох для крупнокалиберных артиллерийских снарядов, в том числе поставляемых Украине.
В последние месяцы во Франции и Европе усилено внимание к "уязвимым объектам" на фоне полетов неопознанных БПЛА. Временно закрывали воздушное пространство в Германии, Бельгии и Швеции. БПЛА пролетали также в конце сентября над военной базой Мурмелон в департаменте Марна, где проходили обучение украинские солдаты.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
В Германии задержали оператора-любителя за запуск дрона
4 октября, 22:30