На востоке Франции над колонной танков пролетел дрон, пишут СМИ

"В ночь со вторника на среду, незадолго до полуночи, дрон осуществил несколько полетов над сортировочной станцией в Мюлузе, где находилась специальная колонна с боевыми танками Leclerc. Сигнал тревоги поднял сотрудник службы безопасности", - говорится в материале.