02:24 12.11.2025 (обновлено: 02:34 12.11.2025)
В Доминикане полностью отключили электроснабжение
В Доминикане полностью отключили электроснабжение
Полное отключение электроэнергии произошло в Доминиканской Республике из-за аварий в системе генерации, сообщила государственная компания Empresa de Transmisión
2025
В Доминикане полностью отключили электроснабжение

Авария в электросети вызвала полный блэкаут в Доминикане

МЕХИКО, 12 ноя - РИА Новости. Полное отключение электроэнергии произошло в Доминиканской Республике из-за аварий в системе генерации, сообщила государственная компания Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED).
"Служба электроснабжения в настоящий момент полностью отключена, что вызвано неисправностью в системе передачи", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунтах компании в соцсетях.
По данным ETED, сбой произошёл на электростанциях двух компаний, расположенных на востоке страны. Неисправность вызвала цепную реакцию, в результате которой из системы вышли и другие объекты генерации, в частности газовая электростанция AES Andrés на юге республики. Компания развернула бригады специалистов для восстановления подачи электроэнергии в кратчайшие сроки.
Национальный оператор энергосистемы Испании Red Eléctrica de España - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В Испании оператор энергосистемы предупредил о риске блэкаута
9 октября, 16:12
 
