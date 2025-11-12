https://ria.ru/20251112/dominikana-2054364239.html
В Доминикане полностью отключили электроснабжение
МЕХИКО, 12 ноя - РИА Новости.
Полное отключение электроэнергии произошло в Доминиканской Республике из-за аварий в системе генерации, сообщила государственная компания Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
(ETED).
"Служба электроснабжения в настоящий момент полностью отключена, что вызвано неисправностью в системе передачи", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунтах компании в соцсетях.
По данным ETED, сбой произошёл на электростанциях двух компаний, расположенных на востоке страны. Неисправность вызвала цепную реакцию, в результате которой из системы вышли и другие объекты генерации, в частности газовая электростанция AES Andrés на юге республики. Компания развернула бригады специалистов для восстановления подачи электроэнергии в кратчайшие сроки.