Юрист объяснила, что делать, если у вас появился кредитный "двойник" - РИА Новости, 12.11.2025
03:13 12.11.2025
Юрист объяснила, что делать, если у вас появился кредитный "двойник"
Юрист объяснила, что делать, если у вас появился кредитный "двойник"
россия
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Полностью обезопасить себя от претензий по чужим долгам невозможно, но минимизировать риски вполне реально, рассказала агентству "Прайм" рассказала руководитель практики банкротства и корпоративных споров "Ляпунов Терехин и партнеры" Анастасия Ляпунова.
Благодаря законодательным изменениям такие “двойники” стали появляться реже, но все еще встречаются. А ущерб от них может быть немалый — от списания денег со счета до срыва поездки за границу из-за наложенного взыскания.
"Если выяснилось, что на вас по ошибке "повесили" чужую задолженность, действуйте без промедления. Прежде всего, убедитесь, что долг действительно вам не принадлежит, соберите документы, подтверждающие вашу личность и непричастность — паспорт, СНИЛС, ИНН и другие идентификаторы", — советует юрист.
Далее нужно оспорить долг, подав заявление через Госуслуги или напрямую на сайте ФССП. Опишите ситуацию и приложите документы, подтверждающие, что вы — не тот должник. Как правило, обращения рассматриваются оперативно и взыскания снимают, заключила Ляпунова.
