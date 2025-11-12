Рейтинг@Mail.ru
В ДНР четыре сотрудника МЧС пострадали при атаке БПЛА-камикадзе
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:15 12.11.2025 (обновлено: 18:18 12.11.2025)
В ДНР четыре сотрудника МЧС пострадали при атаке БПЛА-камикадзе
В ДНР четыре сотрудника МЧС пострадали при атаке БПЛА-камикадзе
Четверо сотрудников МЧС России пострадали в ДНР в результате атаки БПЛА-камикадзе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 12.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
горловка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
донецкая народная республика
горловка
В ДНР четыре сотрудника МЧС пострадали при атаке БПЛА-камикадзе

В Горловке четыре сотрудника МЧС пострадали при атаке БПЛА-камикадзе

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Четверо сотрудников МЧС России пострадали в ДНР в результате атаки БПЛА-камикадзе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Горловке пожарные выехали для ликвидации загорания на полигоне твердых бытовых отходов. Следуя к месту вызова, огнеборцы заметили в небе БПЛА-камикадзе и успели оперативно покинуть автомобиль... Четверо сотрудников пожарно-спасательной части получили акубаротравму", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавшие доставлены в больницу.
Отмечается, что беспилотник целенаправленно атаковал технику МЧС России, пожарная автоцистерна получила значительные осколочные повреждения: пробита крыша над отсеком для личного состава.
