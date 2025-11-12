https://ria.ru/20251112/dnr-2054575726.html
В ДНР четыре сотрудника МЧС пострадали при атаке БПЛА-камикадзе
В ДНР четыре сотрудника МЧС пострадали при атаке БПЛА-камикадзе - РИА Новости, 12.11.2025
В ДНР четыре сотрудника МЧС пострадали при атаке БПЛА-камикадзе
Четверо сотрудников МЧС России пострадали в ДНР в результате атаки БПЛА-камикадзе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T18:15:00+03:00
2025-11-12T18:15:00+03:00
2025-11-12T18:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
горловка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054576073_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_9a5b5a6d609b7bf95d86c186ac6cead2.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054576073_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_2aaeda0d5d40701563c2535afc058d30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, горловка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДНР четыре сотрудника МЧС пострадали при атаке БПЛА-камикадзе
В Горловке четыре сотрудника МЧС пострадали при атаке БПЛА-камикадзе