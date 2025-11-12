В ДНР будут заочно судить наемника из Бразилии, воевавшего за ВСУ

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Наемник из Бразилии Орлей Менкато, воевавший на стороне Киева, заочно предстанет перед судом в ДНР, он объявлен в международный розыск, сообщается на сайте ГП РФ.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Федеративной Республики Бразилии Орлея Менкато. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в январе 2024 года Менкато через пограничный пункт пропуска Польши прибыл на Украину, где заключил контракт и, войдя в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, прошел военную подготовку и был обеспечен огнестрельным оружием. После этого до лета 2025 года в зоне СВО он принимал участие в боях против ВС РФ. За это наемник получил более 1,7 миллиона рублей.
Подчеркивается, что Менкато объявлен в международный розыск, ранее он был заочно арестован.