В ДНР будут заочно судить наемника из Бразилии, воевавшего за ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:47 12.11.2025
В ДНР будут заочно судить наемника из Бразилии, воевавшего за ВСУ
В ДНР будут заочно судить наемника из Бразилии, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 12.11.2025
В ДНР будут заочно судить наемника из Бразилии, воевавшего за ВСУ
Наемник из Бразилии Орлей Менкато, воевавший на стороне Киева, заочно предстанет перед судом в ДНР, он объявлен в международный розыск, сообщается на сайте ГП... РИА Новости, 12.11.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
бразилия
вооруженные силы украины
Статуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Наемник из Бразилии Орлей Менкато, воевавший на стороне Киева, заочно предстанет перед судом в ДНР, он объявлен в международный розыск, сообщается на сайте ГП РФ.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Федеративной Республики Бразилии Орлея Менкато. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
В Москве заочно осудили наемника из Грузии, вторгшегося в Курскую область
По версии следствия, в январе 2024 года Менкато через пограничный пункт пропуска Польши прибыл на Украину, где заключил контракт и, войдя в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, прошел военную подготовку и был обеспечен огнестрельным оружием. После этого до лета 2025 года в зоне СВО он принимал участие в боях против ВС РФ. За это наемник получил более 1,7 миллиона рублей.
Подчеркивается, что Менкато объявлен в международный розыск, ранее он был заочно арестован.
В Луганске иностранного наемника, воевавшего на стороне Киева, будут судить
7 ноября, 18:09
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Бразилия, Вооруженные силы Украины
 
 
