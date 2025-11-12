Агентство по развитию США спонсировало Би-би-си, заявил Дмитриев

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на то, что Агентство по международному развитию США (USAID) спонсировало британский телеканал Би-би-си, в том числе и в тот момент, когда компания неверно передала слова в речи американского президента Дональда Трампа.