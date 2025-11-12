Рейтинг@Mail.ru
Агентство по развитию США спонсировало Би-би-си, заявил Дмитриев - РИА Новости, 12.11.2025
10:39 12.11.2025 (обновлено: 10:42 12.11.2025)
Агентство по развитию США спонсировало Би-би-си, заявил Дмитриев
Агентство по развитию США спонсировало Би-би-си, заявил Дмитриев - РИА Новости, 12.11.2025
Агентство по развитию США спонсировало Би-би-си, заявил Дмитриев
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на то,... РИА Новости, 12.11.2025
в мире
россия
сша
дональд трамп
кирилл дмитриев
би-би-си
агентство по международному развитию сша
российский фонд прямых инвестиций
россия
сша
в мире, россия, сша, дональд трамп, кирилл дмитриев, би-би-си, агентство по международному развитию сша, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Би-би-си, Агентство по международному развитию США, Российский фонд прямых инвестиций
Агентство по развитию США спонсировало Би-би-си, заявил Дмитриев

Дмитриев: USAID спонсировало Би-би-си во время искажения речи Трампа

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на то, что Агентство по международному развитию США (USAID) спонсировало британский телеканал Би-би-си, в том числе и в тот момент, когда компания неверно передала слова в речи американского президента Дональда Трампа.
"USAID было одним из главных спонсоров британской государственной компании Би-би-си на протяжении многих лет, в том числе и в тот момент, когда Би-би-си исказила речь президента Трампа", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
В минувшее воскресенье гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году.
Газета Telegraph сообщила, что Би-би-си исказила речь Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт за это назвала Би-би-си фейковым СМИ. Сам Трамп в воскресенье назвал журналистов Би-би-си "коррумпированными", а руководство корпорации - "нечестным".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Трамп заявил, что обязан подать в суд на Би-би-си
В миреРоссияСШАДональд ТрампКирилл ДмитриевБи-би-сиАгентство по международному развитию СШАРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
