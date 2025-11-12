Рейтинг@Mail.ru
Пять депутатов правящей партии Молдавии отказались от мандатов - РИА Новости, 12.11.2025
19:51 12.11.2025
Пять депутатов правящей партии Молдавии отказались от мандатов
Пять депутатов правящей партии Молдавии отказались от мандатов - РИА Новости, 12.11.2025
Пять депутатов правящей партии Молдавии отказались от мандатов
Пять депутатов правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) отказались от мандатов и покинули парламент, сообщил в среду лидер политформирования,... РИА Новости, 12.11.2025
Пять депутатов правящей партии Молдавии отказались от мандатов

Спикер парламента Молдавии Гросу: пять депутатов от ПДС отказались от мандатов

Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Пять депутатов правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) отказались от мандатов и покинули парламент, сообщил в среду лидер политформирования, спикер парламента Игорь Гросу.
"Наши коллеги, депутаты Мария Акбаш, Константин Кеяну, Роман Кожухарь, Виорел Бостан и Николай Дрэгэнил приняли решение отказаться от депутатского мандата и вернуться к своей прежней деятельности", - написал Гросу на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Молдавии обвинили Санду в нарушении конституции
28 октября, 15:01
Спикер поблагодарил парламентариев за проделанную работу.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. По итогам голосования, партия "Действие и солидарность" получила 55 мандатов из 101, Патриотический блок - 26, блок "Альтернатива" - восемь, "Наша партия" и "Демократия дома" - по шесть мест.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
* запрещена в РФ как экстремистская
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Советским памятникам в Молдавии грозит снос, заявили в комитете "Победа"
11 ноября, 19:31
 
