Рейтинг@Mail.ru
Умерову и Галущенко могут предъявить обвинения о коррупции, заявили в Раде - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/deputat-2054454626.html
Умерову и Галущенко могут предъявить обвинения о коррупции, заявили в Раде
Умерову и Галущенко могут предъявить обвинения о коррупции, заявили в Раде - РИА Новости, 12.11.2025
Умерову и Галущенко могут предъявить обвинения о коррупции, заявили в Раде
Депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) считает, что экс-министр обороны Украины, секретарь Совета национальной... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T13:08:00+03:00
2025-11-12T13:08:00+03:00
в мире
украина
россия
герман галущенко
алексей гончаренко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/45/1514074574_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fe0f0d137f78e34bfa108d0eb78789e.jpg
https://ria.ru/20251111/mindich-2054095685.html
https://ria.ru/20251110/nab-2053911600.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/45/1514074574_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdff45f64c33c5bc8b86a0ecec69c447.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, герман галущенко, алексей гончаренко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Россия, Герман Галущенко, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Умерову и Галущенко могут предъявить обвинения о коррупции, заявили в Раде

Депутат Рады Гончаренко: обвинения о коррупции предъявят Умерову и Галущенко

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) считает, что экс-министр обороны Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и отстраненный от должности министр юстиции Герман Галущенко могут стать следующими, кому предъявят обвинения по громкому делу о коррупции.
"Следующее подозрение, скорее всего, (последует) Умерову и Галущенко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко*.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Соратник Зеленского Миндич выехал с Украины по израильскому паспорту
11 ноября, 09:25
Ранее в среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, отстранило от должности министра юстиции Германа Галущенко, ранее занимавшего пост министра энергетики.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в понедельник, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь, депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Сотрудники НАБУ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
НАБУ заявило о масштабной спецоперации в сфере энергетики
10 ноября, 11:55
 
В миреУкраинаРоссияГерман ГалущенкоАлексей ГончаренкоВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала