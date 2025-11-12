Умерову и Галущенко могут предъявить обвинения о коррупции, заявили в Раде

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) считает, что экс-министр обороны Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и отстраненный от должности министр юстиции Герман Галущенко могут стать следующими, кому предъявят обвинения по громкому делу о коррупции.
"Следующее подозрение, скорее всего, (последует) Умерову и Галущенко", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гончаренко*.
Ранее в среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, отстранило от должности министра юстиции Германа Галущенко, ранее занимавшего пост министра энергетики.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в понедельник, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь, депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.
