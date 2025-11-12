Умерову и Галущенко могут предъявить обвинения о коррупции, заявили в Раде

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) считает, что экс-министр обороны Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и отстраненный от должности министр юстиции Герман Галущенко могут стать следующими, кому предъявят обвинения по громкому делу о коррупции.