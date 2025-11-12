Рейтинг@Mail.ru
10:28 12.11.2025
Полиция выяснила личность водителя авто, взорвавшегося в Дели, пишут СМИ
в мире
дели
индия
hyundai creta
дели
индия
Кадры с места взрыва автомобиля в Дели
При взрыве автомобиля в Дели, по последним данным, 24 человека ранены, 13 погибли. Власти Нью-Дели объявили в столице режим повышенной готовности, Нарендра Моди выразил соболезнования и обсудил ситуацию с главой МВД и другими чиновниками. На место происшествия прибыли саперы со спецтехникой.
в мире, дели, индия, hyundai creta
В мире, Дели, Индия, Hyundai Creta
Hindustan Times: водитель взорвавшегося в Дели автомобиля связан с задержанными

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя – РИА Новости. Полиция Индии выяснила личность водителя взорвавшегося в Дели автомобиля и связала его с задержанными ранее сторонниками террористической группировки "Джаиш-е-Мухаммад", сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на источники.
"Источники в полиции Дели назвали водителя автомобиля, участвовавшего в взрыве возле Красного форта в понедельник, организатором теракта. По данным источников, подозреваемый в терроризме был опознан как доктор Умар Ун Наби", - сообщает издание.
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Очевидец рассказал подробности взрыва в Дели
10 ноября, 21:10
Источники сообщают, что он преподавал в том же медицинском колледже в Фаридабаде, где 30 октября был арестован другой преподаватель, доктор Музаммил Шакил. В арендованном им жилье полиция обнаружила почти 360 килограмм легковоспламеняющегося вещества, предположительно аммиачной селитры, а также оружие, боеприпасы и материалы для изготовления бомбы.
Отмечается, что Умар Ун Наби был близким соратником доктора Адиля Ратера, арестованного 6 ноября в больнице в Сахаранпуре в связи с размещением плаката в поддержку движения "Джайш-и-Мухаммад" в Шринагаре.
Взрыв автомобиля Hyundai i20 произошел вечером в понедельник на перекрестке у станции метро "Красный Форт" в Дели. В результате взрыва загорелись и получили повреждения несколько автомобилей, находившихся рядом, были выбиты окна в соседних домах. Согласно последним данным, в результате взрыва погибли 13 человек.
Сотрудники службы безопасности на месте взрыва автомобиля в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Полиция Индии рассматривает взрыв автомобиля в Дели как теракт
Вчера, 09:29
 
В миреДелиИндияHyundai Creta
 
 
