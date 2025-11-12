В Киргизии в школах ввели меры по энергосбережению

БИШКЕК, 12 ноя – РИА Новости. Меры по энергосбережению введены в школах Киргизии из-за дефицита электроэнергии в стране, заявили журналистам в среду в пресс-службе министерства просвещения республики.

“В соответствии с постановлением кабинета министров Кыргызской Республики… “О мерах по снижению дефицита электроэнергии” в образовательных организациях вводятся меры по энергосбережению. После завершения учебного процесса (по окончании всех уроков) не позднее чем через 60 минут, с учетом времени на уборку в классах, электроснабжение должно быть отключено”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что это ограничение не распространяется на инженерные системы и оборудование, обеспечивающие функционирование и сохранность здания. Также эти требования не применяются к объектам и учреждениям, обеспечивающим проживание обучающихся, в том числе - к общежитиям.