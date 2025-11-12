Рейтинг@Mail.ru
В Киргизии в школах ввели меры по энергосбережению - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/defitsit-2054403073.html
В Киргизии в школах ввели меры по энергосбережению
В Киргизии в школах ввели меры по энергосбережению - РИА Новости, 12.11.2025
В Киргизии в школах ввели меры по энергосбережению
Меры по энергосбережению введены в школах Киргизии из-за дефицита электроэнергии в стране, заявили журналистам в среду в пресс-службе министерства просвещения... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T10:25:00+03:00
2025-11-12T10:25:00+03:00
киргизия
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578621928_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_e183e70253e9ef908c9d23316381ca6f.jpg
https://ria.ru/20251009/energetika-2047374579.html
https://ria.ru/20250702/otnosheniya-2026503719.html
киргизия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578621928_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_13621170908e70da8bb555f6f02cb3ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киргизия, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире
Киргизия, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), В мире
В Киргизии в школах ввели меры по энергосбережению

Меры по энергосбережению введены в школах Киргизии из-за дефицита электроэнергии

© Sputnik / Акылбек Батырбеков | Перейти в медиабанкВид Бишкека
Вид Бишкека - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Sputnik / Акылбек Батырбеков
Перейти в медиабанк
Вид Бишкека. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 12 ноя – РИА Новости. Меры по энергосбережению введены в школах Киргизии из-за дефицита электроэнергии в стране, заявили журналистам в среду в пресс-службе министерства просвещения республики.
“В соответствии с постановлением кабинета министров Кыргызской Республики… “О мерах по снижению дефицита электроэнергии” в образовательных организациях вводятся меры по энергосбережению. После завершения учебного процесса (по окончании всех уроков) не позднее чем через 60 минут, с учетом времени на уборку в классах, электроснабжение должно быть отключено”, - говорится в сообщении.
Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Глава Туркмении выступил за расширение партнерства с Россией в энергетике
9 октября, 19:59
Отмечается, что это ограничение не распространяется на инженерные системы и оборудование, обеспечивающие функционирование и сохранность здания. Также эти требования не применяются к объектам и учреждениям, обеспечивающим проживание обучающихся, в том числе - к общежитиям.
По сообщению энергетиков, в Киргизии в осенне-зимний период наблюдается дефицит электроэнергии, вызванный в том числе низким уровнем воды в водохранилище, питающем крупнейшую в республике Токтогульскую ГЭС. Минэнерго республики намерено покрыть дефицит за счет импорта электроэнергии из ряда соседних стран, в том числе из России.
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Межгосударственные отношения России и Киргизии
2 июля, 00:31
 
КиргизияРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала