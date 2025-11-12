https://ria.ru/20251112/chechnya-2054499731.html
Десять человек, пострадавших на похоронах в Чечне, выписаны из больницы
ГРОЗНЫЙ, 12 ноя — РИА Новости. Десять человек, которые пострадали при обрушении временной деревянной конструкции на похоронах в Чечне, выписаны из больниц, состояние остальных, включая пациентов, находящихся в реанимации, оценивается как стабильное, сообщили РИА Новости в пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Во вторник на похоронах в селе Ишхой-Юрт обрушилась деревянная конструкция, в результате чего 84 человека обратились за помощью в медицинские учреждения. После обследования и оказания экстренной помощи 43 человека были госпитализированы, двое из них были направлены в отделении реанимации.
"Состояние всех госпитализированных, включая пациентов, находящихся в отделении реанимации, оценивается как стабильное. По последним данным, 10 человек уже выписаны из медицинских учреждений после оказания необходимой помощи. Остальные пациенты продолжают лечение под наблюдением специалистов", - сообщает пресс-служба.
Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения Чечни Адама Алханова, а все больницы обеспечены необходимыми ресурсами.