Брюссель еще не ввел ограничения на передвижение российских дипломатов
Брюссель еще не ввел ограничения на передвижение российских дипломатов - РИА Новости, 12.11.2025
Брюссель еще не ввел ограничения на передвижение российских дипломатов
В пресс-службе МВД Бельгии сообщили РИА Новости, что Брюссель ещё не ввел на национальном уровне ограничения на передвижение российских дипломатов в Шенгенской... РИА Новости, 12.11.2025
Брюссель еще не ввел ограничения на передвижение российских дипломатов
МВД Бельгии: ЕС пока не ввел ограничения на передвижение российских дипломатов