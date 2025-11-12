Брюссель еще не ввел ограничения на передвижение российских дипломатов

БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости, Юрий Апрелефф. В пресс-службе МВД Бельгии сообщили РИА Новости, что Брюссель ещё не ввел на национальном уровне ограничения на передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне, предусмотренные 19-м пакетом санкций ЕС против России.