Брюссель еще не ввел ограничения на передвижение российских дипломатов - РИА Новости, 12.11.2025
13:19 12.11.2025
Брюссель еще не ввел ограничения на передвижение российских дипломатов
В пресс-службе МВД Бельгии сообщили РИА Новости, что Брюссель ещё не ввел на национальном уровне ограничения на передвижение российских дипломатов в Шенгенской... РИА Новости, 12.11.2025
в мире
россия
бельгия
брюссель
кайя каллас
евросоюз
шенгенская зона
россия
бельгия
брюссель
в мире, россия, бельгия, брюссель, кайя каллас, евросоюз, шенгенская зона
В мире, Россия, Бельгия, Брюссель, Кайя Каллас, Евросоюз, Шенгенская зона
Брюссель еще не ввел ограничения на передвижение российских дипломатов

Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости, Юрий Апрелефф. В пресс-службе МВД Бельгии сообщили РИА Новости, что Брюссель ещё не ввел на национальном уровне ограничения на передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне, предусмотренные 19-м пакетом санкций ЕС против России.
Ранее в МИД РФ заявляли, что Москва зеркально ответит на ограничения на поездки российских дипломатов по Шенгенской зоне, если в ЕС примут такое решение.
"Эти ограничения по-прежнему должны вводиться в действие каждым государством-членом отдельно. Решение о внедрении их на национальном уровне в Бельгии ещё не принято", - отметили в министерстве.
Глава европейской дипломатической службы Кая Каллас 23 октября заявила, что Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России. В рамках новых ограничений российские дипломаты и члены их семей обязаны уведомлять о поездках внутри ЕС как минимум за 24 часа до пересечения границ стран Шенгенской зоны.
В миреРоссияБельгияБрюссельКайя КалласЕвросоюзШенгенская зона
 
 
