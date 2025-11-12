Официальный сайт по виноделию стран БРИКС запущен

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Официальный сайт, посвященный виноделию стран БРИКС, запущен и доступен для посещения, платформа послужит не только для целей конкурса виноделов БРИКС, но и для развития нового винодельческого пространства, сообщил заместитель исполнительного директора Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) Павел Майоров, выступая на Российском винодельческом форуме.

"Он, действительно, с сегодняшнего дня начинает работу, Bricswine.com, и я думаю, что он послужит не только для целей конкурса, но и для всего портала нашего с вами нового пространства. Запускаем. Да, кстати, вы можете стать первыми посетителями этого сайта", - сказал Майоров на сессии "Винный саммит БРИКС. Эногастрономия и винный туризм: направления сотрудничества".