Официальный сайт по виноделию стран БРИКС запущен - РИА Новости, 12.11.2025
12:57 12.11.2025
Официальный сайт по виноделию стран БРИКС запущен
Официальный сайт по виноделию стран БРИКС запущен - РИА Новости, 12.11.2025
Официальный сайт по виноделию стран БРИКС запущен
Официальный сайт, посвященный виноделию стран БРИКС, запущен и доступен для посещения, платформа послужит не только для целей конкурса виноделов БРИКС, но и для РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:57:00+03:00
2025-11-12T12:57:00+03:00
москва
россия
брикс
москва
россия
москва, россия, брикс
Москва, Россия, БРИКС
Официальный сайт по виноделию стран БРИКС запущен

Официальный сайт виноделов стран БРИКС запущен и доступен для посещения

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлажки стран БРИКС
Флажки стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Флажки стран БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Официальный сайт, посвященный виноделию стран БРИКС, запущен и доступен для посещения, платформа послужит не только для целей конкурса виноделов БРИКС, но и для развития нового винодельческого пространства, сообщил заместитель исполнительного директора Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) Павел Майоров, выступая на Российском винодельческом форуме.
По его словам, сайт изначально задумывался для конкурса виноделов стран БРИКС, однако будет служить и для развития нового винодельческого пространства, в этой связи его запуск произошел уже сейчас.
"Он, действительно, с сегодняшнего дня начинает работу, Bricswine.com, и я думаю, что он послужит не только для целей конкурса, но и для всего портала нашего с вами нового пространства. Запускаем. Да, кстати, вы можете стать первыми посетителями этого сайта", - сказал Майоров на сессии "Винный саммит БРИКС. Эногастрономия и винный туризм: направления сотрудничества".
АВВР работает над созданием винодельческого конкурса стран БРИКС, мероприятие пройдет впервые в Москве, ожидается в начале 2026 года и станет первым путешествующим состязанием виноделов, сообщил ранее Майоров.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз, 12-13 ноября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Винодельческий форум - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В России создадут винодельческий конкурс стран БРИКС
МоскваРоссияБРИКС
 
 
