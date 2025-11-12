https://ria.ru/20251112/briks-2054452703.html
Официальный сайт по виноделию стран БРИКС запущен
Официальный сайт по виноделию стран БРИКС запущен - РИА Новости, 12.11.2025
Официальный сайт по виноделию стран БРИКС запущен
Официальный сайт, посвященный виноделию стран БРИКС, запущен и доступен для посещения, платформа послужит не только для целей конкурса виноделов БРИКС, но и для РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:57:00+03:00
2025-11-12T12:57:00+03:00
2025-11-12T12:57:00+03:00
москва
россия
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878077761_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_e00a54ed837917aa4043ada08b240ed4.jpg
https://ria.ru/20251112/briks-2054437564.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878077761_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_8e16d88fba134bb7ec2b69e268defde1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, брикс
Официальный сайт по виноделию стран БРИКС запущен
Официальный сайт виноделов стран БРИКС запущен и доступен для посещения
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Официальный сайт, посвященный виноделию стран БРИКС, запущен и доступен для посещения, платформа послужит не только для целей конкурса виноделов БРИКС, но и для развития нового винодельческого пространства, сообщил заместитель исполнительного директора Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) Павел Майоров, выступая на Российском винодельческом форуме.
По его словам, сайт изначально задумывался для конкурса виноделов стран БРИКС
, однако будет служить и для развития нового винодельческого пространства, в этой связи его запуск произошел уже сейчас.
"Он, действительно, с сегодняшнего дня начинает работу, Bricswine.com, и я думаю, что он послужит не только для целей конкурса, но и для всего портала нашего с вами нового пространства. Запускаем. Да, кстати, вы можете стать первыми посетителями этого сайта", - сказал Майоров на сессии "Винный саммит БРИКС. Эногастрономия и винный туризм: направления сотрудничества".
АВВР работает над созданием винодельческого конкурса стран БРИКС, мероприятие пройдет впервые в Москве
, ожидается в начале 2026 года и станет первым путешествующим состязанием виноделов, сообщил ранее Майоров.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России
. В 2025 году форум проходит в четвертый раз, 12-13 ноября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.