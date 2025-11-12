Рейтинг@Mail.ru
В России создадут винодельческий конкурс стран БРИКС
12:19 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/briks-2054437564.html
В России создадут винодельческий конкурс стран БРИКС
В России создадут винодельческий конкурс стран БРИКС - РИА Новости, 12.11.2025
В России создадут винодельческий конкурс стран БРИКС
россия, москва, брикс, в мире
Россия, Москва, БРИКС, В мире
В России создадут винодельческий конкурс стран БРИКС

Ассоциация виноделов РФ создаст винодельческий конкурс стран БРИКС

Винодельческий форум. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ассоциация виноградарей и виноделов (АВВР) России работает над созданием винодельческого конкурса стран БРИКС, мероприятие пройдет впервые в Москве, ожидается в начале 2026 года и станет первым путешествующим состязанием виноделов, сообщил заместитель исполнительного директора ассоциации Павел Майоров в рамках Российского винодельческого форума.
"Мы работаем уже сегодня, и с радостью это объявляем, мы работаем над созданием конкурсантов BRICS Wine Competition. Это первый путешествующий конкурс винодельческий, винный конкурс, в котором будут, в первую очередь, принимать участие вина стран БРИКС, но и не только, в объединение БРИКС помимо непосредственных членов еще много сочувствующих, так называемых, стран, мы готовы их под наше крыло тоже принять", - сказал Майоров во время выступления на сессии "Винный саммит БРИКС. Эногастрономия и винный туризм: направления сотрудничества".
"Уже в ближайшее время будем обсуждать какую-то конкретику условия, скорее всего он пройдет в конце января 2026 года... Он будет путешествующим, потому что в первый раз он пройдет в Москве, здесь на нашей площадке, с нашими ресурсами организационными. Но дальше он будет проходить там (в странах БРИКС - ред.) и в привязке к саммиту БРИКС, где бы саммит не проходил", - добавил Майоров.
По его словам, подготовка к конкурсу уже началась, все страны уже выразили готовность к участию.
Также Майоров отметил, что ассоциация готова гарантировать победителям конкурса дистрибуцию продукции. "У нас уже есть договоренности с партнерами, которые готовы делать винную полку БРИКС", - подчеркнул он.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит 12-13 ноября в четвертый раз.
РИА Новости выступает информационным партнером IV Российского винодельческого форума.
