В России появились войска беспилотных систем - РИА Новости, 12.11.2025
09:46 12.11.2025
В России появились войска беспилотных систем
В России появились войска беспилотных систем
Войска беспилотных систем появились в России, сформированы штатные полки, сообщил замначальника этого рода войск Сергей Иштуганов.
В России появились войска беспилотных систем

Войска беспилотных систем появились в России, сформированы штатные полки

Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Войска беспилотных систем появились в России, сформированы штатные полки, сообщил замначальника этого рода войск Сергей Иштуганов.
"Сформированы штатные полки и другие подразделения", - сказал Иштуганов в интервью газете "Комсомольская правда".
Полковник уточнил, что для беспилотных войск уже определена организационно-штатная структура и назначен начальник. Иштуганов сказал, что органы военного управления созданы по всей стране.
В декабре 2022 года Сергей Иштуганов, тогда - подполковник, замкомандира 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ, получил из рук президента РФ "Золотую звезду" Героя России.
