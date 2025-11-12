https://ria.ru/20251112/bpla-2054395794.html
В России появились войска беспилотных систем
Войска беспилотных систем появились в России, сформированы штатные полки, сообщил замначальника этого рода войск Сергей Иштуганов. РИА Новости, 12.11.2025
Войска беспилотных систем появились в России, сформированы штатные полки