В России появились войска беспилотных систем

Полковник уточнил, что для беспилотных войск уже определили организационно-штатную структуру и назначили начальника, органы военного управления работают по всей стране.

Глава Минобороны призвал сосредоточить усилия на улучшении тактико-технических характеристик БПЛА в части увеличения дальности их применения, автономности и помехозащищенности.

Также в августе 2024-го на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации сформировали центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон". Ключевые направления его работы — подготовка инструкторов из числа специалистов БПЛА действующих соединений и воинских частей и обучение операторов для боевой работы в зоне СВО.