В России появились войска беспилотных систем
В России появились войска беспилотных систем - РИА Новости, 12.11.2025
В России появились войска беспилотных систем
В России создали войска беспилотных систем, сообщил замначальника этого рода войск Сергей Иштуганов. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T09:30:00+03:00
2025-11-12T09:30:00+03:00
2025-11-12T09:54:00+03:00
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В России создали войска беспилотных систем, сообщил замначальника этого рода войск Сергей Иштуганов.
"Сформированы штатные полки и другие подразделения", — сказал он в интервью газете "Комсомольская правда
".
Полковник уточнил, что для беспилотных войск уже определили организационно-штатную структуру и назначили начальника, органы военного управления работают по всей стране.
Министр обороны Андрей Белоусов
предложил сформировать этот род войск по поручению президента Владимира Путина в конце декабря прошлого года.
Глава Минобороны призвал сосредоточить усилия на улучшении тактико-технических характеристик БПЛА в части увеличения дальности их применения, автономности и помехозащищенности.
Верховный главнокомандующий поставил задачу обеспечить быстрое и качественное развертывание и развитие дронов.
Также в августе 2024-го на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации сформировали центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон". Ключевые направления его работы — подготовка инструкторов из числа специалистов БПЛА действующих соединений и воинских частей и обучение операторов для боевой работы в зоне СВО.