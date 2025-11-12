Рейтинг@Mail.ru
В России появились войска беспилотных систем - РИА Новости, 12.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
09:30 12.11.2025 (обновлено: 09:54 12.11.2025)
В России появились войска беспилотных систем
В России появились войска беспилотных систем
Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА "Орлан-10"
Военнослужащие расчета разведывательного БПЛА "Орлан-10". Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В России создали войска беспилотных систем, сообщил замначальника этого рода войск Сергей Иштуганов.
"Сформированы штатные полки и другие подразделения", — сказал он в интервью газете "Комсомольская правда".
"Рубикон" уничтожил четыре тысячи средств связи за год
1 сентября, 17:36
"Рубикон" уничтожил четыре тысячи средств связи за год
1 сентября, 17:36
Полковник уточнил, что для беспилотных войск уже определили организационно-штатную структуру и назначили начальника, органы военного управления работают по всей стране.
Министр обороны Андрей Белоусов предложил сформировать этот род войск по поручению президента Владимира Путина в конце декабря прошлого года.
На Западе раскрыли "злейшего врага" ВСУ в зоне СВО
4 октября, 16:49
На Западе раскрыли "злейшего врага" ВСУ в зоне СВО
4 октября, 16:49
Глава Минобороны призвал сосредоточить усилия на улучшении тактико-технических характеристик БПЛА в части увеличения дальности их применения, автономности и помехозащищенности.
Верховный главнокомандующий поставил задачу обеспечить быстрое и качественное развертывание и развитие дронов.
Также в августе 2024-го на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации сформировали центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон". Ключевые направления его работы — подготовка инструкторов из числа специалистов БПЛА действующих соединений и воинских частей и обучение операторов для боевой работы в зоне СВО.
Путин призвал внедрять ИИ в систему вооружений
12 июня, 20:14
Путин призвал внедрять ИИ в систему вооружений
12 июня, 20:14
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинАндрей БелоусовРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала