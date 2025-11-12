Вина депутата ДНР Бондаренко не доказана, заявил адвокат

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Вина депутата народного совета ДНР Татьяны Бондаренко в растрате 14 миллионов рублей не доказана, заявил в суде адвокат, предложив выпустить ее под залог в 5 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости.

Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобу на арест Бондаренко. О сумме вменяемой ей растраты в 14 миллионов рублей депутат рассказала сама в ходе процесса.

"Вина Бондаренко не доказана", - заявил адвокат, настаивающий на необходимости изменить ей меру пресечения на более мягкую.

"Прошу избрать иную меру пресечения – домашний арест, запрет определенных действий или залог", - сказала Бондаренко, которая участвует в слушании по видеосвязи из СИЗО.

Адвокат уточнил, что семья Бондаренко готова обеспечить поступление на специальный счет в качестве залога 5 миллионов рублей.

Басманный суд Москвы в начале октября арестовал Бондаренко до 24 ноября, она обвиняется в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества в особо крупном размере, а также в незаконной банковской деятельности, которая сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере.

В день ареста в пресс-службе суда уточняли, что Бондаренко является депутатом народного совета Донецкой Народной Республики , заместителем председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию.

Бондаренко - уроженка Курска , была избрана в парламент ДНР в 2023 году.

Обвиняемый в растрате средств при возведении фортификационных сооружений в Курской области гендиректор строительной компании Виталий Синьговский дал показания на Бондаренко, которая, по его словам, помогла обналичить часть денежных средств – 30 миллионов рублей. Затем Бондаренко передала деньги экс-депутату Курской областной думы Максиму Васильеву, утверждал Синьговский. Васильев также находится под арестом.