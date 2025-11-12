https://ria.ru/20251112/bondarenko-2054428166.html
Вина депутата ДНР Бондаренко не доказана, заявил адвокат
Вина депутата ДНР Бондаренко не доказана, заявил адвокат
2025-11-12T11:48:00+03:00
2025-11-12T11:48:00+03:00
2025-11-12T11:48:00+03:00
происшествия
донецкая народная республика
москва
курск
московский городской суд
курская областная дума
донецкая народная республика
москва
курск
Вина депутата ДНР Бондаренко не доказана, заявил адвокат
Адвокат депутата ДНР Бондаренко предложил выпустить ее под залог в 5 млн рублей
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Вина депутата народного совета ДНР Татьяны Бондаренко в растрате 14 миллионов рублей не доказана, заявил в суде адвокат, предложив выпустить ее под залог в 5 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости.
Сегодня Мосгорсуд
рассматривает жалобу на арест Бондаренко. О сумме вменяемой ей растраты в 14 миллионов рублей депутат рассказала сама в ходе процесса.
"Вина Бондаренко не доказана", - заявил адвокат, настаивающий на необходимости изменить ей меру пресечения на более мягкую.
"Прошу избрать иную меру пресечения – домашний арест, запрет определенных действий или залог", - сказала Бондаренко, которая участвует в слушании по видеосвязи из СИЗО.
Адвокат уточнил, что семья Бондаренко готова обеспечить поступление на специальный счет в качестве залога 5 миллионов рублей.
Басманный суд Москвы
в начале октября арестовал Бондаренко до 24 ноября, она обвиняется в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества в особо крупном размере, а также в незаконной банковской деятельности, которая сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере.
В день ареста в пресс-службе суда уточняли, что Бондаренко является депутатом народного совета Донецкой Народной Республики
, заместителем председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию.
Бондаренко - уроженка Курска
, была избрана в парламент ДНР в 2023 году.
Обвиняемый в растрате средств при возведении фортификационных сооружений в Курской области
гендиректор строительной компании Виталий Синьговский дал показания на Бондаренко, которая, по его словам, помогла обналичить часть денежных средств – 30 миллионов рублей. Затем Бондаренко передала деньги экс-депутату Курской областной думы
Максиму Васильеву, утверждал Синьговский. Васильев также находится под арестом.
Синьговский заключил сделку со следствием и получил 4-летний срок.