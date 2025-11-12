У Болгарии есть запасы бензина только на 35 дней, пишут СМИ

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. У Болгарии осталось запасов бензина и дизельного топлива только на 35 и более 50 дней соответственно, передаёт болгарское агентство БТА.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
"У Болгарии осталось запасов бензина, достаточных примерно на 35 дней, а запасов дизельного топлива - более чем на 50 дней", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на интервью председателя болгарского агентства по государственным резервам Асена Асенова телеканалу bTV.
Отмечается, что часть запасов хранится за рубежом, в том числе в Италии, Нидерландах, Венгрии, Словакии, Греции и Румынии, и при необходимости может быть доставлена в Болгарию в течение 7-45 дней. При этом 80% резервов, которые должны держаться частными компаниями, в настоящее время обеспечиваются "Лукойлом".
Во вторник заместитель главы Ассоциации болгарских торговцев, производителей и импортеров топлива Димитар Хаджидимитров заявил, что топливная отрасль Болгарии ожидает отсрочку санкций против "Лукойла" на шесть месяцев.
Ранее парламент Болгарии принял поправки об управлении компанией "Лукойл Болгария". Принятые поправки позволят специальному управляющему продолжить всю деятельность НПЗ и других объектов "Лукойла" в Болгарии после 21 ноября 2025 года.