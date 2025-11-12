У Болгарии есть запасы бензина только на 35 дней, пишут СМИ

Во вторник заместитель главы Ассоциации болгарских торговцев, производителей и импортеров топлива Димитар Хаджидимитров заявил, что топливная отрасль Болгарии ожидает отсрочку санкций против "Лукойла" на шесть месяцев.

Ранее парламент Болгарии принял поправки об управлении компанией "Лукойл Болгария". Принятые поправки позволят специальному управляющему продолжить всю деятельность НПЗ и других объектов "Лукойла" в Болгарии после 21 ноября 2025 года.